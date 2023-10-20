«В такие моменты нужно искать способ увидеть счастье»: Далот посвятил свой гол и победу «МЮ» в матче с «Шеффилдом» Бобби Чарльтону

Перед игрой с «Шеффилдом» игроки «Манчестер Юнайтед» узнали, что из жизни ушел сэр Бобби Чарльтон – легенда «красных дьяволов». Еще до начала встречи было ясно, что для футболистов «МЮ» матч будет особенным.

«Мы должны были проявить наше уважение к нему. Мы хотели прославить его, но в то же время почтить его память», – сказал Тен Хаг после матча.

Победный гол на свой счет записал Диогу Далот. Ему удалось вывести «дьяволов» вперед на 77-й минуте.

Победу «МЮ» Диогу, разумеется, посвятил Чарльтону. Португалец сумел подобрать правильные слова:

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы посвятить эту победу сэру Бобби и его семье. Это был очень печальный день для клуба, но я думаю, что мы сделали все, что могли: мы выиграли матч и набрали три очка.

Я думаю, что в такие моменты, когда кажется, что все уже сказано, мы должны найти способ увидеть счастье. Надеюсь, что сегодняшней победой мы смогли доставить немного радости семье [Чарльтона]».

После 9-ти туров Премьер-лиги «МЮ» набрал 15 очков, расположившись на 8-й строчке турнирной таблицы.

Сэр Бобби точно остался доволен победой любимого клуба.