«Это слишком простой вопрос». Регилона спросили, почему он захотел перейти в «Юнайтед», — фанатам «дьяволов» понравится ответ защитника

В начале сезона «Манчестер Юнайтед» срочно подписал Серхио Регилона. Клуб пошел на этот шаг из-за того, что на левом фланге образовалась зияющая дыра после травм Люка Шоу и Тирелла Маласии.

Многие болельщики не поняли решение клуба. Регилон не был игроком стартового состава «Тоттенхэма», а за «Атлетико», где он провел прошлый сезон, он провел лишь 12 матчей. Однако Серхио смог убедить сомневающихся уверенным стартом, а тренерский штаб восхищен его отношением к делу.

Во время международного перерыва Регилон ответил на вопросы фанатов по просьбе клубного сайта. Один из болельщиков поинтересовался, почему защитник захотел стать игроком «красных дьяволов», на что футболист сказал:

«Это слишком простой вопрос. Назовите мне хоть одного игрока, который не хочет играть за «Манчестер Юнайтед». Мне было очень легко принять это решение».

На вопрос о том, что ему понравилось больше всего после трансфера, Серхио ответил просто:

«Невозможно описать этот клуб. Я смотрю налево, направо и вижу игроков мирового класса. Я очень горд тем, что я здесь».

Регилон присоединился к манкунианцам на правах годовой аренды. Однако, кто знает, возможно, он задержится в Манчестере подольше.