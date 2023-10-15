Рэтклифф близок к покупке «Юнайтед». У Невилла уже есть пачка вопросов к новому совладельцу клуба

Легенда знает, чего хотят болельщики.

Вчера вечером стало известно о том, что катарский претендент на покупку «Манчестер Юнайтед» выходит из гонки. Теперь клуб, скорее всего, не будет продан полностью: Глейзеры отдадут лишь его миноритарную часть.

Основным покупателем после шейха Джассима был сэр Джим Рэтклифф. В воскресенье главный эксперт по «МЮ» Гари Невилл написал в Твиттере пачку вопросов к новому вероятному обладателю акций манчестерского клуба.

«Стоит изложить мои требования к поглощению «Юнайтед», которые я выдвинул более года назад:

1. Новый спортивный объект.

2. Новый стадион или реконструкция «Олд Траффорд».

3. Новая тренировочная база.

4. Полная перепланировка прилегающей территории с целью создания «Мира «Манчестер Юнайтед» и потрясающих условия для болельщиков.

5. Выплата долгов и прекращение получения дивидендов до тех пор, пока не будет сделано все вышеперечисленное. Добавляю шестой пункт из-за событий, которые происходили последние 2-3 года.

6. Клубу необходимо руководство, которое будет проявлять мудрость в принятии основных вопросов, что позволит сделать игру более справедливой, инклюзивной и разнообразной. Лидерство, которое создает позитивную атмосферу и культуру. Придерживаться ценностей и принципов клуба. Руководство должно быть готово принимать жесткие решения, чтобы не допускать ухудшения общественного имиджа клуба.

Как миноритарный акционер может положительно повлиять на клуб для достижения этих целей? Может ли миноритарный акционер оказать какое-либо влияние на все вышеперечисленное? Пока больше вопросов, чем ответов.

Я предпочитаю и всегда буду отдавать предпочтение полному уходу семьи Глейзеров. Они пересидели в Манчестере и, похоже, не замечают этот факт.

Многое все еще под вопросом, но я составил свой список, который, уверен, поддержали бы болельщики.

1. Как будет выглядеть распределение средств? Будут ли деньги выводиться из клуба?

2. Кто из Глейзеров уходит или это семейное размывание?

3. Как это отразится на акционерах?

4. Останется ли исполнительная власть прежней?

5. Останется ли спортивная составляющая выше тренера?

6. Кто в совете директоров осуществляет спортивный контроль?

7. Существуют ли в будущем оговорки о влиянии на решение семьи Глейзеров в любой сделке, которую вы заключаете как миноритарный акционер? Когда это произойдет?

8. У нас много кредитов и долгов. Как эта сделка изменит структуру капитала и финансовые проблемы клуба?

9. Возлагается ли на клуб еще какой-либо долг?

10. Будет ли погашен какой-либо долг?

11. Как данная сделка повлияет на состав совета директоров?

12. Как миноритарный акционер влияет на негативную культуру внутри всей организации?

13. Олд Траффорд» устал и нуждается в значительной перестройке. Как данная сделка решает эту проблему?

14. Позволит ли эта сделка довести тренировочную базу до требуемого уровня?

15. Прилегающие к Олд Траффорд» земли нуждаются в инвестициях. Окажет ли данная сделка положительное влияние на это требование или оставит ее в виде бетонного пустыря?

16. Как миноритарный акционер может остановить культурный упадок всей организации, если люди, которые контролировали этот упадок, по-прежнему владеют контрольным пакетом акций?»

Как пишут инсайдеры, сэр Джим Рэтклифф не просто хочет инвестировать в клуб, но еще и иметь право голоса. Гари Невилл определенно знает о чем говорит и что нужно требовать от изменений в структуре клуба.