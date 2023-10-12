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🫴🏻 «Юнайтед» готов летом вернуть Гринвуда в клуб. Но есть одно условие

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«Манчестер Юнайтед» открыт к возвращению Мэйсона Гринвуда в клуб после того, как он завершит период аренды в «Хетафе», сообщает Джейми Джексон из The Guardian.

Красные дьяволы еще не исключили возможности возвращения Гринвуда в долгосрочной перспективе.

Man United 'may sanction' Mason Greenwood return on one condition (reliability: 5 stars)

Более того, генеральный директор Ричард Арнольд хотел вернуть Мэйсона еще в тот момент, когда с игрока сняли обвинения в изнасиловании. Однако из-за негативной реакции общественности он принял решение отправить Гринвуда в аренду.

Гринвуд уже отметился голом в «Хетафе» и показывает неплохой уровень игры. Если англичанин сумеет хорошо проявить себя в текущем сезоне, то «Юнайтед», как сообщается, вернет футболиста в клуб.

Контракт Гринвуда с «МЮ» истекает летом 2025 года.

2 комментария

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Александр Опёнышев
Печально конечно, что на состав некогда топового клуба апл влияет общественное мнение)))
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yo poot
Ответ Александр Опёнышев
Печально конечно, что на состав некогда топового клуба апл влияет общественное мнение)))
А кто на него должен еще влиять? Нет болельщиков - нет "топового клуба АПЛ"
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