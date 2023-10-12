🫴🏻 «Юнайтед» готов летом вернуть Гринвуда в клуб. Но есть одно условие

«Манчестер Юнайтед» открыт к возвращению Мэйсона Гринвуда в клуб после того, как он завершит период аренды в «Хетафе», сообщает Джейми Джексон из The Guardian.

Красные дьяволы еще не исключили возможности возвращения Гринвуда в долгосрочной перспективе.

Более того, генеральный директор Ричард Арнольд хотел вернуть Мэйсона еще в тот момент, когда с игрока сняли обвинения в изнасиловании. Однако из-за негативной реакции общественности он принял решение отправить Гринвуда в аренду.

Гринвуд уже отметился голом в «Хетафе» и показывает неплохой уровень игры. Если англичанин сумеет хорошо проявить себя в текущем сезоне, то «Юнайтед», как сообщается, вернет футболиста в клуб.

Контракт Гринвуда с «МЮ» истекает летом 2025 года.