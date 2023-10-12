United Tweets
Блог

🚨😡 «Я не буду сидеть здесь, чтобы играть один раз в месяц». Магуайр жестко высказался о своем положении в «Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о своем положении в команде.

«Я не собираюсь сидеть здесь всю свою жизнь, чтобы играть один раз в месяц. Если это будет продолжаться, то мы с клубом сядем и обсудим эту ситуацию.

Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться вернуть свое место в составе «Юнайтед», - заявил футболист.

Отметим, что в этом сезоне Магуайр суммарно провел на поле в матчах АПЛ лишь 38 минут.

Может стоит уйти?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yurist Cherchesova
А в матче с Брентфордом наверное брат его 90 минут отбегал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rommy Jones
Харри, вали уже в другой клуб. Постыдился бы лучше за свои фэйлы, а он права качать начал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
А болельщики после того, как Мага не перешёл никуда летом, как раз подумали, что он готов играть раз в месяц.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flux
У них зп значительно ниже если они на скамейке сидят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Полиенков
Поэтому от аренды отказался? Идиот...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rommy Jones
Ответ flux
У них зп значительно ниже если они на скамейке сидят?
Нифига не ниже - это я точно знаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий