🚨😡 «Я не буду сидеть здесь, чтобы играть один раз в месяц». Магуайр жестко высказался о своем положении в «Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о своем положении в команде.

«Я не собираюсь сидеть здесь всю свою жизнь, чтобы играть один раз в месяц. Если это будет продолжаться, то мы с клубом сядем и обсудим эту ситуацию.

Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы попытаться вернуть свое место в составе «Юнайтед», - заявил футболист.

Отметим, что в этом сезоне Магуайр суммарно провел на поле в матчах АПЛ лишь 38 минут.

Может стоит уйти?