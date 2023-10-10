Алекс Теллес устроил романтическую свадьбу на Мальдивах💕

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес женился на потрясающей Витории Теллес.

Пара устроила красивую свадебную церемонию на Мальдивах во время международного перерыва.

Витория поделилась фотографиями своего эффектного свадебного платья на своей странице в социальной сети. Оказалось, что пара была жената и до церемонии:

«Да! Я вышла замуж! Мы уже женаты на бумаге… в этом месяце, 28-го числа, год назад!», - написала девушка.

«У нас появилась возможность устроить здесь праздник… Алекс все организовал! Я как раз собираюсь. Я так взволнована! У меня не хватает слов, чтобы объяснить, что я чувствую!»

Витория также поделилась кадрами, на котором она и Теллес стоят на деревянной платформе с живописным видом на море.