«Манчестер Юнайтед» начал расследование по факту проникновения фанатов «Галатасарая» на домашнюю секцию на «Олд Траффорд»

В социальных сетях появились кадры, на которых болельщики «Галатасарая» празднуют победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 на «Олд Траффорд», на домашних трибунах, предназначенных для фанатов «МЮ».

Это вызвало раздражение фанатов «красных дьяволов», которые обвиняют семью Глейзеров в общем запустении и плохом состоянии клуба.

«Почувствовал себя как в Стамбуле»: на кадрах видно, как болельщики «Галатасарая» сидят на домашних трибунах «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на то, что болельщики «Галатасарая» проникли на домашние секции стадиона. MEN сообщает, что «красные дьяволы» начали расследование того, как турецким болельщикам удалось приобрести билеты, предназначенные для болельщиков «МЮ».

Сообщается, что многие английские болельщики приобрели билеты через рекламодателей, но лица с турецкими адресами не смогли бы купить билеты в домашний сектор, настаивают в клубе.