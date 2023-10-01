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Регилон пропустил тренировку «Юнайтед» – раскрыт характер травмы и возможная дата возвращения

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Серхио Регилон не был замечен на тренировке «Манчестер Юнайтед» в понедельник перед матчем Лиги чемпионов с «Галатасараем». 

Арендованный игрок не играл в двух матчах с "Кристал Пэлас" из-за травмы.

Испанец, как полагают, не примет участие в игре с "Галатасараем". 

Ожидается, что Регилон, который в настоящее время лечит травму подколенного сухожилия, вернется через месяц.  

Защитник прибыл в аренду из «Тоттенхэма» этим летом после травм Люка Шоу и Тайрела Маласии.

 

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