Регилон пропустил тренировку «Юнайтед» – раскрыт характер травмы и возможная дата возвращения

Серхио Регилон не был замечен на тренировке «Манчестер Юнайтед» в понедельник перед матчем Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Арендованный игрок не играл в двух матчах с "Кристал Пэлас" из-за травмы.

Испанец, как полагают, не примет участие в игре с "Галатасараем".

Ожидается, что Регилон, который в настоящее время лечит травму подколенного сухожилия, вернется через месяц.

Защитник прибыл в аренду из «Тоттенхэма» этим летом после травм Люка Шоу и Тайрела Маласии.