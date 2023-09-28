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«Он мог бы сыграть парня, мечтающего стать крутым». Франк Лебеф видит потенциал у звезды «МЮ» в кино

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Чемпион мира в составе сборной Франции Франк Лебёф в шутку заявил, что звезда «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш мог бы стать хорошим актёром. Он считает, что португалец идеально подойдет на роль в комедийном фильме.

В интервью Casinos En Ligne Лебёф заявил, что Фернандеш слишком худой, чтобы играть серьезного злодея.

«Я думаю, что любой итальянский футболист был бы отличным актером! На днях я смотрел матч «Милан» против «Ньюкасла» и думал, что у итальянцев игра в крови – судьи всегда им верят!».

«Бруну Фернандеш тоже был бы хорош, он мог бы сыграть парня, мечтающего стать крутым, в комедии. Он слишком тощий, чтобы воспринимать его всерьез как злодея», - сказал Лебёф.

Кстати говоря, сам Лебёф после того, как повесил бутсы на гвоздь в 2005 году, добился успеха в актерской профессии. Он живет во Франции, играет в театре и снимается в кино.

Пишите в комментариях, какая роль подошла бы Бруну Фернандешу.

 

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