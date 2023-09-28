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Гринвуду тяжело: фанаты кричат ему «умри». «Хетафе» уже высказался

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Мейсон Гринвуд подвергся нападкам со стороны болельщиков «Осасуны» во время первого матча за «Хетафе», который завершился вничью 2:2.

Гринвуд отдал голевую передачу и достойно отыграл матч, но он был омрачен нецензурными кричалками. Часть болельщиков «Осасуны» несколько раз скандировала «умри» в адрес игрока «Юнайтед» из-за заявлений его партнерши о нападении и изнасиловании.

Дело было закрыто, но болельщики не хотят забывать об этом. «Хетафе» не остался в стороне и выступил с заявлением:

«Команда «Хетафе» хочет выразить полное неодобрение унизительным и нетерпимым скандированиям, оскорблениям особой тяжести, которые повторяются во время национального чемпионата LaLiga EASports и наносят ущерб имиджу, а также моральному состоянию наших игроков и тренеров.

Getafe's grateful 'Hola' for Mason Greenwood comes as no surprise | Getafe | The Guardian

Оскорбительные чанты, не имеющие никакого гражданского контекста, усугубленные критикой, которую мы уважаем как свободу слова, со спортивной точки зрения, но которую мы НЕ разделяем, когда эта критика сопровождается уничижительными эпитетами, оскорблениями и неуважением к членам персонала и тренерского штаба «Хетафе».

Игроки и тренеры клуба, будучи профессионалами высочайшего уровня, знают о том, какой громкий резонанс в средствах массовой информации вызывает игра в лучшей лиге мира.

Все это наносит серьезный ущерб имиджу нашего клуба, соревнования и профессионалов, которые в нем участвуют.

«Хетафе» ВСЕГДА был известен как команда, уважающая другие организации, соперников и всех представителей футбольного мира. Но, видя серьезность фактов, пришло время возвысить свой голос и защитить честь наших игроков и тренеров».

Mason Greenwood unveiled to cheers from Getafe fans | East London and West Essex Guardian Series

6 комментариев

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Alex1214
Уже задолбали! Я понимаю что там у них была заваруха с подругой(ещё кстати неизвестно че там за особа) но уже перебор.... Гринвуд молодой ещё и есть шанс заиграть!
+7
-3
+4
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Малик Закиев
в России хейтеров было бы минимум, в Европе какие-то злые люди, отменяют даже оправданных законом людей.
+7
-5
+2
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Premier SV
Забавно, какое отношение Ла-лига имеет к "лучшей лиге мира"? о_0
+4
-3
+1
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Гжегож Бженчишчикевич
Ответ Premier SV
Забавно, какое отношение Ла-лига имеет к "лучшей лиге мира"? о_0
Ага, сделали себе логотип как у "Чертаново" и думают, что они лучше ФНЛ
+1
0
+1
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бек саидов
Ответ Premier SV
Забавно, какое отношение Ла-лига имеет к "лучшей лиге мира"? о_0
Тебе не понять.У тебя в голове только бей беги лига
+2
-1
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Dan Kennedy
Ответ Малик Закиев
в России хейтеров было бы минимум, в Европе какие-то злые люди, отменяют даже оправданных законом людей.
Только в контексте Гринвуда "даже оправданных" звучит бредово. Его никто не оправдывал. Другое дело что они своих хейтом Мэйсона вредят все той же Харриет Робсон, девушке Гринвуда.
+1
-1
0
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