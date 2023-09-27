«Он должен закончить карьеру в Манчестере». Фанаты «МЮ» увидели статистику Каземиро и меняют мнение о нем
Недавно игрок подвергался критике.
После трудного начала сезона некоторые болельщики «Юнайтед» списали Каземиро со счетов. Однако впоследствии многие из них отказались от этой идеи, так как у бразильца случилось мини-возрождение.
Помимо того, что Каземиро обеспечивает защиту, он также доказал, что является мощной голевой угрозой.
После восьми матчей во всех турнирах он стал самым результативным игроком в клубе, забив во вторник вечером четвертый гол в сезоне в ворота «Кристал Пэлас» в рамках Кубка Лиги.
Вместе с единственной голевой передачей на его счету пять голевых действий, что ставит его на первое место в списке лучших игроков атаки «МЮ». Он также лидирует в пяти других показателях, включая перехваты и блоки.
Вот что пишут болельщики, которые увидели эту статистику:
💭Он должен закончить карьеру в «Юнайтед».
💭Неплохая статистика, учитывая, как его критиковали в этом сезоне.
💭Один из самых недооцененных полузащитников в истории.
💭У него был очень медленный старт. Но эта статистика могла бы стать лучше после побед над «Бернли» и «Пэлас». А ведь он еще дважды забил «Баварии».
💭А я уже думал, что с ним покончено. Хорошо, что я ошибался.
А что вы думаете о форме Каземиро? Пишите в комментариях.
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