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«Он должен закончить карьеру в Манчестере». Фанаты «МЮ» увидели статистику Каземиро и меняют мнение о нем

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Недавно игрок подвергался критике.

После трудного начала сезона некоторые болельщики «Юнайтед» списали Каземиро со счетов. Однако впоследствии многие из них отказались от этой идеи, так как у бразильца случилось мини-возрождение.

Помимо того, что Каземиро обеспечивает защиту, он также доказал, что является мощной голевой угрозой.

После восьми матчей во всех турнирах он стал самым результативным игроком в клубе, забив во вторник вечером четвертый гол в сезоне в ворота «Кристал Пэлас» в рамках Кубка Лиги.

Вместе с единственной голевой передачей на его счету пять голевых действий, что ставит его на первое место в списке лучших игроков атаки «МЮ». Он также лидирует в пяти других показателях, включая перехваты и блоки.

Вот что пишут болельщики, которые увидели эту статистику:

💭Он должен закончить карьеру в «Юнайтед».

💭Неплохая статистика, учитывая, как его критиковали в этом сезоне.

💭Один из самых недооцененных полузащитников в истории.

💭У него был очень медленный старт. Но эта статистика могла бы стать лучше после побед над «Бернли» и «Пэлас». А ведь он еще дважды забил «Баварии».

💭А я уже думал, что с ним покончено. Хорошо, что я ошибался.

А что вы думаете о форме Каземиро? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Nick Dovgo
это говорит хорошо о Каземиро или плохо обо всем Юнайтед?
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Lavinka
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Bego Yusupov
Ответ Nick Dovgo
это говорит хорошо о Каземиро или плохо обо всем Юнайтед?
скорее первое
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