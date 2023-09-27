Фил Джонс стал другим человеком, сделав следующий шаг в карьере.

Защитник покинул «Манчестер Юнайтед» летом после истечения срока его контракта и остался свободным агентом. Джонс провел в клубе 12 лет.

31-летний Джонс начал проходить обучение, чтобы стать спортивным директором и был замечен на «Олд Траффорд» .

Фил поделился новостями в социальных сетях:

«Начало нового путешествия. Рад начать обучение на футбольного спортивного директора в бизнес-школе Профессиональной футбольной ассоциации, узнавать что-то новое об игре, а также продолжать двигаться вперед, получив лицензию A в клубе, который дал мне так много».

Пост сопровождался подборкой фотографий, на которых Фил наблюдает за тренировкой молодежной команды «Манчестер Юнайтед».