Фил Джонс начал новый этап в карьере после ухода из «МЮ»
Фил Джонс стал другим человеком, сделав следующий шаг в карьере.
Защитник покинул «Манчестер Юнайтед» летом после истечения срока его контракта и остался свободным агентом. Джонс провел в клубе 12 лет.
31-летний Джонс начал проходить обучение, чтобы стать спортивным директором и был замечен на «Олд Траффорд» .
Фил поделился новостями в социальных сетях:
«Начало нового путешествия. Рад начать обучение на футбольного спортивного директора в бизнес-школе Профессиональной футбольной ассоциации, узнавать что-то новое об игре, а также продолжать двигаться вперед, получив лицензию A в клубе, который дал мне так много».
Пост сопровождался подборкой фотографий, на которых Фил наблюдает за тренировкой молодежной команды «Манчестер Юнайтед».
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