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Фил Джонс начал новый этап в карьере после ухода из «МЮ»

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Фил Джонс стал другим человеком, сделав следующий шаг в карьере.

Защитник покинул «Манчестер Юнайтед» летом после истечения срока его контракта и остался свободным агентом. Джонс провел в клубе 12 лет.

31-летний Джонс начал проходить обучение, чтобы стать спортивным директором и был замечен на «Олд Траффорд» .

Фил поделился новостями в социальных сетях:

«Начало нового путешествия. Рад начать обучение на футбольного спортивного директора в бизнес-школе Профессиональной футбольной ассоциации, узнавать что-то новое об игре, а также продолжать двигаться вперед, получив лицензию A в клубе, который дал мне так много».

Пост сопровождался подборкой фотографий, на которых Фил наблюдает за тренировкой молодежной команды «Манчестер Юнайтед».

3 комментария

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Любезный Коссутий
настоящая легенда МЮ - навсегда в сердцах болельщиков. особенно, после этого:
https://footballsmile.ru/assets/img/foto/litsa_fila_dzhonsa%20(3).jpg
+3
-1
+2
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r24y48pvqr
Ответ Любезный Коссутий
настоящая легенда МЮ - навсегда в сердцах болельщиков. особенно, после этого: https://footballsmile.ru/assets/img/foto/litsa_fila_dzhonsa%20(3).jpg
😅
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0
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