15 комментариев

Прощай Джейдон?

Конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо не должен никого удивлять.

Фанаты «Аякса» прекрасно знают о чем речь. На самом деле, тен Хаг имеет долгую историю жесткого отношения к игрокам, которые не соблюдают его правила и требования.

В сезоне 2017/18 полузащитник «Аякса» Амин Юнес отказался выходить на поле в матче с «Херенвеном», потому что до финального свистка оставалось лишь несколько минут.

Что было дальше?

Тен Хаг исключил немца из первой команды до конца сезона, поэтому игрок в январе перешел в «Наполи». В Италии футболист тоже не прижился, а сейчас и вовсе остался без клуба.

Мне нужны только те игроки, которые на 100% мотивированы. Амин не дает нам ощущения, что его внимание полностью сосредоточено на «Аяксе», - объяснил свое решение голландец.