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История повторяется? Пять лет назад игрок «Аякса» отказался выходить на замену по указанию Эрика тен Хага. Теперь он без клуба 😱

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Прощай Джейдон?

Конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо не должен никого удивлять.

Фанаты «Аякса» прекрасно знают о чем речь. На самом деле, тен Хаг имеет долгую историю жесткого отношения к игрокам, которые не соблюдают его правила и требования.

В сезоне 2017/18 полузащитник «Аякса» Амин Юнес отказался выходить на поле в матче с «Херенвеном», потому что до финального свистка оставалось лишь несколько минут.

Что было дальше?

Тен Хаг исключил немца из первой команды до конца сезона, поэтому игрок в январе перешел в «Наполи». В Италии футболист тоже не прижился, а сейчас и вовсе остался без клуба.

Мне нужны только те игроки, которые на 100% мотивированы. Амин не дает нам ощущения, что его внимание полностью сосредоточено на «Аяксе», - объяснил свое решение голландец.

15 комментариев

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Кирилл Хоянто
всё по делу! есть команда-есть босс, который ей руководит. есть указания-их надо выполнять. дисциплина в первую очередь, в команде должны быть бойцы, а для бойца самое важное-дисциплина. Тен Хаг абсолютно прав, полностью поддерживаю.
+24
-2
+22
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QWertY
А на следующий сезон Тен Хаг берет долгожданный для амстердамцев титул и выводит Аякс в полуфинал ЛЧ, тогда как Аминка полировал лавку Наполи
+16
-2
+14
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Someone from Internet
Какой наглый! Прям перед камерами демонстративно отказался, за что карма его и настигла)
+1
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Kien_6
Такое даже в любительском турнире не увидишь
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Stretford End
Ответ Григорий Шишин
Не понял, в чём повторение истории?? Кто то из МЮ разве бойкотировал выход на замену? Последним это делал КриРо
конфликт с тренером
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Григорий Шишин
Не понял, в чём повторение истории??
Кто то из МЮ разве бойкотировал выход на замену?
Последним это делал КриРо
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Real_v_dushe
Ответ Stretford End
возможно. но где я тебя вижу, ты на ТХ жалуешься.
Я выбираю те темы, которые мне нравятся, мне нравится глумится над голландским физруком и попытками его оправданий. Это забавно, как люди пытаются придумать себе хэппи энд в этой истории. Вон один товарищ, любитель меськи написал, что через сезон-два МЮ станет нормальной командой, его заплюсовали. Т. е. тут вот для людей норма, что МЮ будет в з...е 4 сезона с ним, потому что они верят, что на 5 сезон придёт счастье. Право это уникальное какое-то течение, мне интересно за этим следить.
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Stannis_Baratheon
Ответ Real_v_dushe
Я выбираю те темы, которые мне нравятся, мне нравится глумится над голландским физруком и попытками его оправданий. Это забавно, как люди пытаются придумать себе хэппи энд в этой истории. Вон один товарищ, любитель меськи написал, что через сезон-два МЮ станет нормальной командой, его заплюсовали. Т. е. тут вот для людей норма, что МЮ будет в з...е 4 сезона с ним, потому что они верят, что на 5 сезон придёт счастье. Право это уникальное какое-то течение, мне интересно за этим следить.
это за то, как он твою реалушку унизил в ЛЧ?))
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Stannis_Baratheon
Ответ Real_v_dushe
Я выбираю те темы, которые мне нравятся, мне нравится глумится над голландским физруком и попытками его оправданий. Это забавно, как люди пытаются придумать себе хэппи энд в этой истории. Вон один товарищ, любитель меськи написал, что через сезон-два МЮ станет нормальной командой, его заплюсовали. Т. е. тут вот для людей норма, что МЮ будет в з...е 4 сезона с ним, потому что они верят, что на 5 сезон придёт счастье. Право это уникальное какое-то течение, мне интересно за этим следить.
как же тебя бомбит от Месси))), просто любо дорого смотреть)))
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Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stretford End
даже хочется чтобы ТХ добился успеха в Юнайтед назло таким как ты ))
Добьется, вылетит зимой из клуба
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stanvixx
Ответ Григорий Шишин
Не понял, в чём повторение истории?? Кто то из МЮ разве бойкотировал выход на замену? Последним это делал КриРо
Ну, с КриРо это и есть повторение истории )
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