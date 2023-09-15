15 комментариев

История повторяется? Пять лет назад игрок «Аякса» отказался выходить на замену по указанию Эрика тен Хага. Теперь он без клуба 😱
Прощай Джейдон?
Конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо не должен никого удивлять.
Фанаты «Аякса» прекрасно знают о чем речь. На самом деле, тен Хаг имеет долгую историю жесткого отношения к игрокам, которые не соблюдают его правила и требования.
В сезоне 2017/18 полузащитник «Аякса» Амин Юнес отказался выходить на поле в матче с «Херенвеном», потому что до финального свистка оставалось лишь несколько минут.
Что было дальше?
Тен Хаг исключил немца из первой команды до конца сезона, поэтому игрок в январе перешел в «Наполи». В Италии футболист тоже не прижился, а сейчас и вовсе остался без клуба.
Мне нужны только те игроки, которые на 100% мотивированы. Амин не дает нам ощущения, что его внимание полностью сосредоточено на «Аяксе», - объяснил свое решение голландец.
Кто то из МЮ разве бойкотировал выход на замену?
Последним это делал КриРо