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Марсьяль пробыл на тренировке «МЮ» всего 5 минут. Причина очень смешная 😂

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Такое бывало почти с каждым.

Сегодня на базе в Каррингтоне с Антони Марсьялем произошел комичный случай, который больше похож на анекдот.

По словам журналиста Manchester Evening News Сэмюэля Лакхерста, форвард «Юнайтед» покинул клубную базу всего через пять минут после того, как приехал на нее. Его заметили у ворот в 8:56, а 9:01 он уезжал обратно. Все дело в том, что никакой утренней тренировки не было, ее поставили на день.

В комментариях болельщики «Юнайтед» не могли не пошутить про Санчо, который постоянно опаздывает на занятия:

💭Марсьяль − это Санчо наоборот.

💭Может тренировку перенесли, чтобы Джейдон выспался?

💭Я не могу поверить в эту историю, настолько это смешно. Он что не пользуется клубными чатами?

💭Следующая неделя: Марсьяль надел клубную форму, забыв о том, что сегодня не рабочий день.

💭Мог бы и не уезжать, а показать тренеру, насколько сильно он хочет заниматься, что приезжает на тренировку за несколько часов до ее начала.

4 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Самое главное не опоздал😁😁😁
+4
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+4
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Ложный Латераль
Отстранить на 2 недели от тренировок за невнимательность к графику тренировок, с публичным унижением после матча с Брайтоном, конечно же
+2
-1
+1
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Stretford End
прикольно
0
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0
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Pushkin_CR7
Репортеры получается тоже приехали, а треньку перенесли.
Мем- I know that feeling bro…
0
0
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