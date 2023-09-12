7 комментариев

Бразилец тонет все глубже.

Ингрид Лана, одна из женщин, обвиняющих Антони в попытке насилия, ответила на аудиозапись, которую он недавно опубликовал.

На аудиозаписи присутствуют намеки, что Ингрид хотела подставить звезду «Манчестер Юнайтед» и что у них были отношения по обоюдному согласию.

Ингрид впоследствии ответил на эту аудиозапись, заявив, что она фальшивая и сфабрикованная.

У себя в сторис она написала: «Даже аудио? Уровень, которого ты достиг. По крайней мере, для приличия не нужно было говорить, что я просила денег, потому что я НИКОГДА этого не делала, хватит вранья. Потому что я всегда давала понять, что если бы это была ложь, я бы не стала в этом участвовать».

Антони пока отстранен от состава «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилиипосле публикации заявлений нескольких девушек и обвинений в насилии.