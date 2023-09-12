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«Это ложь!»: Ингрид Лана обвиняет Антони в подделке аудиозаписи, которую футболист использовал, чтобы доказать свою невиновность

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Бразилец тонет все глубже.

'Lies': Ingrid Lana accuses Antony of falsifying audio he used to show his innocence

Ингрид Лана, одна из женщин, обвиняющих Антони в попытке насилия, ответила на аудиозапись, которую он недавно опубликовал.

На аудиозаписи присутствуют намеки, что Ингрид хотела подставить звезду «Манчестер Юнайтед» и что у них были отношения по обоюдному согласию.

Ингрид впоследствии ответил на эту аудиозапись, заявив, что она фальшивая и сфабрикованная.

У себя в сторис она написала: «Даже аудио? Уровень, которого ты достиг. По крайней мере, для приличия не нужно было говорить, что я просила денег, потому что я НИКОГДА этого не делала, хватит вранья. Потому что я всегда давала понять, что если бы это была ложь, я бы не стала в этом участвовать».

Антони пока отстранен от состава «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилиипосле публикации заявлений нескольких девушек и обвинений в насилии.

7 комментариев

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Aztec13
То есть её слова правдивы, а ЗАПИСЬ с её голосом полная хрень. Маразм крепчал...
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Alexander Yavriantz
Ответ Aztec13
То есть её слова правдивы, а ЗАПИСЬ с её голосом полная хрень. Маразм крепчал...
Тут эксперты от полиции пусть проверяют подлинность. Сам факт наличия записи ещё ничего не значит)
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Vezdexodof
Чувствую попьёт ещё крови...
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Stretford End
оба как дети себя ведут.
как будто копам будет сложно фальшивку вычислить...
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Nickolay Lyskov
Наглая подтасовка звука! © Г. Орлов
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Aztec13
Ответ Alexander Yavriantz
Тут эксперты от полиции пусть проверяют подлинность. Сам факт наличия записи ещё ничего не значит)
Ничего и не значат её слова. Тут паритет у них. Пусть на полиграфе хотя бы проверку пройдут оба, а там видно будет. Меня вот лично напрягает, что какая-то бабёнка сделала заявление и Антони сразу вывели из состава клуба и сборной, попутно навесив кучу штампов, а эта сударыня продолжает жить как жила после публикации встречных доводов. Справедливо было бы в отпуск отправить её с должности, а то игра в одни ворота идёт.
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