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«Никогда не видел Маркуса в этой роли»: Скоулз считает верным решение Тен Хага о назначении капитаном Фернандеша

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Летом Фернандеш сменил Магуайра в роли капитана «Манчестер Юнайтед».

В подкасте Рио Фердинанда Пол Скоулз заявил, что считает верным решение Тен Хага о назначении капитаном португальца:

«Я знаю что, когда Харри Магуайр потерял свой пост капитана, люди говорили о том, что Рэшфорд должен занять его место, но я никогда не видел Маркуса в этой роли. Не знаю, как он ведет себя в раздевалке, но он не кажется мне человеком, который бы справился с ролью капитана.

А вот с Бруну Фернандешем ситуация противоположная. Думаю, сейчас, впервые за долгое время, в команде появилось довольно много лидеров. На ум сразу приходит опыт, которым они обладают, а также тренер, которого они пригласили.

Рафаэль Варан – чемпион мира, «Реал». Каземиро. В этой команде есть три или четыре игрока, которые способны стать капитаном.

Но я считаю, что Бруну был правильным выбором, потому что он, кажется, тот, на кого они все равняются. Он проделал фантастическую работу, когда был капитаном, и он выглядит лидером. Он из тех, кто всегда старается, пытается сплотить свою команду».

Согласны с мнением Пола?

2 комментария

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Андрей Новосёлов
Ответ Ложный Латераль
Капитаны МЮ, которые более известны: Бобби Чарльтон 1968-1973 Брайан Робсон 1982-1994 Стив Брюс 1994-1996 Эрик Кантона 1996-1997 Рой Кин 1997-2005 Гари Нэвилл 2005-2010 Неманья Видич 2010-2014 Уэйн Руни 2014-2017 Майкл Кэррик 2017-2018 Антонио Валенсия 2018-2019 Эшли Янг 2019-2020 ________ Харри Магваер 2020-2023 Бруно Фернандеш 2023-... Просто почувствуйте разницу, кого нынче считают лидером в МЮ. PS. Мдас, минусомёты уже тут. Да и всё равно) Но вот так деградировать, что бы человек мэм Мага и Человек-нытик Бруно были капитанами такого большого клуба...
а кого ты видешь в этой команде капитаном??
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