Летом Фернандеш сменил Магуайра в роли капитана «Манчестер Юнайтед».

В подкасте Рио Фердинанда Пол Скоулз заявил, что считает верным решение Тен Хага о назначении капитаном португальца:

«Я знаю что, когда Харри Магуайр потерял свой пост капитана, люди говорили о том, что Рэшфорд должен занять его место, но я никогда не видел Маркуса в этой роли. Не знаю, как он ведет себя в раздевалке, но он не кажется мне человеком, который бы справился с ролью капитана.

А вот с Бруну Фернандешем ситуация противоположная. Думаю, сейчас, впервые за долгое время, в команде появилось довольно много лидеров. На ум сразу приходит опыт, которым они обладают, а также тренер, которого они пригласили.

Рафаэль Варан – чемпион мира, «Реал». Каземиро. В этой команде есть три или четыре игрока, которые способны стать капитаном.

Но я считаю, что Бруну был правильным выбором, потому что он, кажется, тот, на кого они все равняются. Он проделал фантастическую работу, когда был капитаном, и он выглядит лидером. Он из тех, кто всегда старается, пытается сплотить свою команду».

Согласны с мнением Пола?