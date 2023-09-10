По факту.

Энди Коул признался, что не впечатлен статистикой Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

«Марсьяль провел в клубе уже восемь лет, но не забил даже 100 голов. Невероятно.

Это нападающий одного из самых сильных клубов, но его лучший показатель - 17 голов в лиге за один сезон.

У него было более чем достаточно возможностей, чтобы показать свою ценность, но к сожалению, он не смог этого сделать», - признался Коул.

Напомним, что Марсьяль забил 88 мячей во всех соревнованиях с момента своего перехода в «Юнайтед» в 2015 году. Энди Коул же, в свое время, оформил 121 гол за восемь лет на «Олд Траффорд».