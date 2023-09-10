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🤯 «Он не забил даже 100 мячей. Невероятно». Энди Коул раскритиковал карьеру Марсьяля в «Юнайтед»

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По факту.

Энди Коул признался, что не впечатлен статистикой Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед».

«Марсьяль провел в клубе уже восемь лет, но не забил даже 100 голов. Невероятно.

Это нападающий одного из самых сильных клубов, но его лучший показатель - 17 голов в лиге за один сезон.

У него было более чем достаточно возможностей, чтобы показать свою ценность, но к сожалению, он не смог этого сделать», - признался Коул.

Напомним, что Марсьяль забил 88 мячей во всех соревнованиях с момента своего перехода в «Юнайтед» в 2015 году. Энди Коул же, в свое время, оформил 121 гол за восемь лет на «Олд Траффорд».

3 комментария

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Will Turner
наконец то адекватный человек!
это полено давно надо было на переработку отправить в чемпионат турции
+3
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yurchik07
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Энди Коул был монстр,а это так,шушера.
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Тухель
МЮ никогда не научится. Да игроки иногда не вписываются в игру и такое у всех клубов случается, но из за гигантской лички игроков МЮ и не продашь. Если бы ЗП Марсьяля была например 100 тыс в неделю, то его бы давно уже купили у МЮ, а так он уйдет свободным агентом.
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