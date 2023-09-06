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Девушка Гринвуда выложила фото с презентации нападающего в «Хетафе»: англичанин был арестован за насилие по отношению к ней

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А еще добавила фото формы для их ребенка.

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. Фото с презентации игрока выложила и его девушка Хэрриет Робсон.

В ее сторис также появилась уменьшенная копия формы Мэйсона – видимо, пополнение в семье уже произошло.

В январе 2022 года Хэрриет выложила в сторис инстаграма жуткие фото. У нее была сильно разбита губа, а также много гематом разного размера: на руках, ногах и лице. В одной из сторис Робсон писала тогда: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

Вскоре пара помирилась, а дело закрыли по соглашению сторон. «Юнайтед» ранее подвел итоги собственного внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком.

Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года.

28 комментариев

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6kMz
Удивительное сборище людей в комментариях, которые считают, что она сломала ему карьеру. А как сломала? Публично заявила, что он её избивал? Ну, давайте мужья будут жён бить и все будут, чтоб мужьям карьеру не ломать. А окружающие будут говорить "нет решения суда - значит он и не бил жену".

К ней основной вопрос - почему она вернулась. Больше похоже на то, что они друг друга достойны.
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badibeg
Ответ kot_letova
Комментарий удален пользователем
а разве адекватный человек будет избивать так девушку? в отличии от других историй тут очевиден факт избиения, просто дело замяли.
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achvanov
Ответ Nobacho
Меня больше поражает митинг феминисток и решение МЮ. Гринвуда оправдал суд, в семье решили проблему, а эти все не угомонятся
Гринвуда никакой суд не оправдывал
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Jamie Tartt
Ответ Огонь Твоей Души
Комментарий скрыт
Бедные парни, избивают девушек до кровоподтеков, а потом со сломанной карьерой сидят, как же им сложно этим несчастным футболистам :(
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Стальной Вилли
Ответ kot_letova
Комментарий удален пользователем
Та пацан сам не шибко умный
+8
-2
+6
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Someone from Internet
Ну что? Довольна теперь в великом Хетафе?
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Ахма Начоо
Ответ kot_letova
Комментарий удален пользователем
Я думаю если он не дурак должен понимать что сам виноват она девушка делала всё по женский её понять можно а вот мужчину поднимающего руку на женщин понять никак нельзя
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achvanov
Ответ shunbal-bet
сломала ему карьеру и теперь как ни в чем не бывало забыла про все... зря он ее не послал
Если бы он ее послал все также был бы в ФК Бутырка, а не Гетафе)
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Fynshy1991
Ответ 6kMz
Удивительное сборище людей в комментариях, которые считают, что она сломала ему карьеру. А как сломала? Публично заявила, что он её избивал? Ну, давайте мужья будут жён бить и все будут, чтоб мужьям карьеру не ломать. А окружающие будут говорить "нет решения суда - значит он и не бил жену". К ней основной вопрос - почему она вернулась. Больше похоже на то, что они друг друга достойны.
Жму руку и соглашаюсь с каждым словом 🤝
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Nobacho
Меня больше поражает митинг феминисток и решение МЮ. Гринвуда оправдал суд, в семье решили проблему, а эти все не угомонятся
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Jamie Tartt
Ответ Огонь Твоей Души
Комментарий скрыт
Поняли, кровь и синяки нарисованы, а записи диктофона, в которых он говорит ей «заткнуться и раздвинуть ноги» сгенерированы нейросетью. Постоянно эти ужасные злые женщины подставляют ни в чем не виновных мальчиков 😔
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Pasha Giggz
Ответ lampard4ever
Комментарий удален модератором
Зачем же так плохо выражаться к спортобществу Динамо и ещё записывать туда Гринвуда?))
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Dan Kennedy
Ответ Валера Скабичевский
Судя по решению суда, не публично заявила, а публично оболгала.
По какому решению суда? Там его не было, решили все мирно сами. Всем очевидно что Гринвуд виновен, тут лишь проблема в обществе, которое травит Гринвуда. Правда и Робсон могла бы хоть что-то сделать чтобы его не травили, или меньше травили. А она молчит.
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mp3yourhead
Ну....хоть в тёплом климате покайфуют, а не в дождливой Англии.
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achvanov
Ждем матч Севилья Гетафе и коронные приемы Серхио
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kot_letova
Ответ Стальной Вилли
Та пацан сам не шибко умный
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Steppenwolf
Наверное, Гринвуду и его девушке лучше всего было бы что-нибудь выкладывать в сети после первых успехов в составе Хетафе, а до тех пор о себе лучше было бы не напоминать.
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lampard4ever
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kot_letova
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Dan Kennedy
Ответ Nobacho
Меня больше поражает митинг феминисток и решение МЮ. Гринвуда оправдал суд, в семье решили проблему, а эти все не угомонятся
Ты вообще ничего не знаешь, раз думаешь что суд его оправдал, лол. Если бы Харриет пошла до конца, то он бы даже в Хетафе не попал.
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YellowJack
Ответ Nobacho
Меня больше поражает митинг феминисток и решение МЮ. Гринвуда оправдал суд, в семье решили проблему, а эти все не угомонятся
Вроде есть видео и аудио и может они как-то раскрывают лучше эту ситуацию, но по фотографиям, которые выше сложно что-то сказать. Синяк на ноге, но у меня тоже был такой, нечаянно ударился за столик; кровь на лице - только выглядит страшно, а по факту - нос цел, сияков и побоев не видно, зубы целы, такое ощущение, что она губы прокусила
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6kMz
Ответ 6kMz
Удивительное сборище людей в комментариях, которые считают, что она сломала ему карьеру. А как сломала? Публично заявила, что он её избивал? Ну, давайте мужья будут жён бить и все будут, чтоб мужьям карьеру не ломать. А окружающие будут говорить "нет решения суда - значит он и не бил жену". К ней основной вопрос - почему она вернулась. Больше похоже на то, что они друг друга достойны.
*все будут молчать
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Dm Kznts
Ответ 6kMz
Удивительное сборище людей в комментариях, которые считают, что она сломала ему карьеру. А как сломала? Публично заявила, что он её избивал? Ну, давайте мужья будут жён бить и все будут, чтоб мужьям карьеру не ломать. А окружающие будут говорить "нет решения суда - значит он и не бил жену". К ней основной вопрос - почему она вернулась. Больше похоже на то, что они друг друга достойны.
вот последний обзац и важен
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