28 комментариев

А еще добавила фото формы для их ребенка.

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. Фото с презентации игрока выложила и его девушка Хэрриет Робсон.

В ее сторис также появилась уменьшенная копия формы Мэйсона – видимо, пополнение в семье уже произошло.

В январе 2022 года Хэрриет выложила в сторис инстаграма жуткие фото. У нее была сильно разбита губа, а также много гематом разного размера: на руках, ногах и лице. В одной из сторис Робсон писала тогда: «Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

Вскоре пара помирилась, а дело закрыли по соглашению сторон. «Юнайтед» ранее подвел итоги собственного внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком.

Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года.