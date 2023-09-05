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🌪🤬 «Наши отношения были бурными и со словесными оскорблениями». Антони сделал официальное заявление по поводу обвинений в домашнем насилии

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Похоже, что скандал с очередным нападающим «МЮ» только набирает обороты.

Вслед за началом полицейского расследования и отчислением из сборной Бразилии, Антони сделал большое обращение в соцсетях, где высказался о последних событиях.

Woman accusing Man Utd star Antony of domestic abuse speaks out on violent incidents | Football | Metro News

«Из уважения к своим поклонникам, друзьям и семье, я чувствую себя обязанным публично рассказать о лжи.

Я стал жертвой этих обвинений. С самого начала я серьезно и с уважением рассматривал этот вопрос, предоставляя необходимые разъяснения полицейским. Проходит закрытое расследование, поэтому я не могу раскрывать детали.

Тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными, и что представленные мною доказательства еще больше доказывают, мою невиновность. Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не проявлял никакой физической агрессии.

Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она выдвигает другую версию. Поэтому я решил высказаться, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей.

Я верю, что продолжающееся расследование докажет мою невиновность», - написал в соцсетях Антони.

Напомним, что суд Сан-Паоло начал расследование, связанное с обвинениями бывшей девушки Антони в домашнем насилии.

17 комментариев

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Денис Оськин
Ответ Бекжан Тынаев
Антони просто любимчик ТЕН ХАГА я изначально был против подписать его за 100млн, а когда мю купил его я очень нервничал и сказал себе если этот игрок стоит 100млн а Гринвуда должен где-то 200млн. Если руководство мю чуть достойно работали бы могли решить проблему Гринвуда и не тратили бы 100 млн за спинера, я всегда думал за 100 могли бы купить Асенсио и Гризманна вместе (барса готов продать его за 40млн и реалу не нужен был Асенсио) а в этом году не искали бы цн, не покупали бы за 75млн ноунейма
Но Глейзер вас не послушал🤣🤣🤣
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Bego Yusupov
Ответ Ложный Латераль
Прав или нет не можем знать. Но в одном уверены: тен Хаг будет ставить его в основу, даже если за стадионом Антони будут ожидать полицейские.
думаю щас не стоит гнать на него я понимаю играет он не как топ но надо дать время всё же он молодой ещё поддержка сейчас лучшее лекарсвто для него
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Бекжан Тынаев
Антони просто любимчик ТЕН ХАГА я изначально был против подписать его за 100млн, а когда мю купил его я очень нервничал и сказал себе если этот игрок стоит 100млн а Гринвуда должен где-то 200млн.
Если руководство мю чуть достойно работали бы могли решить проблему Гринвуда и не тратили бы 100 млн за спинера, я всегда думал за 100 могли бы купить Асенсио и Гризманна вместе (барса готов продать его за 40млн и реалу не нужен был Асенсио) а в этом году не искали бы цн, не покупали бы за 75млн ноунейма
+6
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Ложный Латераль
Прав или нет не можем знать. Но в одном уверены: тен Хаг будет ставить его в основу, даже если за стадионом Антони будут ожидать полицейские.
+2
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Bego Yusupov
Ответ Vezdexodof
Пошла по стопам бабы Гринвуда...
потом заведут ребёнка и поедут в Хетафе
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Dm Kznts
надо полагать что Пелистри скоро станет основой, потом Амад.
Больше некем фланг закрыть.
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Will Turner
Ответ Real_v_dushe
Очевидное враньё от любителя Ламборгини. Но история МЮ ничему не учит. Это подписание было большой ошибкой исключитально по футбольным причинам, но из-за физрука на мостике это в клубе не признали и даже не подумали скинуть его в аренду куда-нибудь. Теперь это превратилось в катастрофу. Насколько же был прав Роналду, говоря, что этот клуб разучился элементарно понимать, кто должен играть в ТОП-клубе, а кто нет.
это ты как очевидное враньё понял?
в небе подсказку увидел? типичный представитель бездоказательного обвинения
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Real_v_dushe
Ответ Will Turner
это ты как очевидное враньё понял? в небе подсказку увидел? типичный представитель бездоказательного обвинения
Ну потому что есть пруфы у полиции того, что он это делал. Причём здесь бездоказательность обвинения?
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Will Turner
Ответ Real_v_dushe
Ну потому что есть пруфы у полиции того, что он это делал. Причём здесь бездоказательность обвинения?
это типо уже факт совершения преступления ?
взятая из интернета информация о том, что якобы у полиции есть доказательства, самому не смешно?
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Real_v_dushe
Ответ Will Turner
это типо уже факт совершения преступления ? взятая из интернета информация о том, что якобы у полиции есть доказательства, самому не смешно?
Да, заведённое уголовное дело может быть на основании только с личных слов, а может быть на основании фотографий, комментариев, аудиосообщений помимо личных слов. В случае любителя Ламборгини это второе. Соответственно я считаю, что любитель Ламборгини просто лжёт и ложь для такого сексистского общества, как бразильское, норма. Возьмите, например, Алвеса: у чувака очевидно всё в деле, там точно будет большой срок, но он отрицает свою вину и придумал по ходу дела 5 версий события.
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Vezdexodof
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Sans Skeleton
Мне вот абсолютно плевать на этого дурака,его жену дурилку и других таких же..но!
Представьте себе на секунду, таких персонажей,как Бест или Кантона. Они исполняли такие вещи,за которые в сегодняшней Британии могли спокойно схлопотать по пятнашке...
Кого вообще должна волновать личная жизнь футболиста?
Мир поехал кукухой.
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SV
Ответ OM 23
судя по фото Антони, можно предположить что он применял насилие )
или наркотики ))
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Бекжан Тынаев
Ответ Денис Оськин
Но Глейзер вас не послушал🤣🤣🤣
😅 пока они во главе мю , клуб не прогрессует, но они точно лучше чем Боули
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