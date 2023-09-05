17 комментариев

🌪🤬 «Наши отношения были бурными и со словесными оскорблениями». Антони сделал официальное заявление по поводу обвинений в домашнем насилии
Похоже, что скандал с очередным нападающим «МЮ» только набирает обороты.
Вслед за началом полицейского расследования и отчислением из сборной Бразилии, Антони сделал большое обращение в соцсетях, где высказался о последних событиях.
«Из уважения к своим поклонникам, друзьям и семье, я чувствую себя обязанным публично рассказать о лжи.
Я стал жертвой этих обвинений. С самого начала я серьезно и с уважением рассматривал этот вопрос, предоставляя необходимые разъяснения полицейским. Проходит закрытое расследование, поэтому я не могу раскрывать детали.
Тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными, и что представленные мною доказательства еще больше доказывают, мою невиновность. Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не проявлял никакой физической агрессии.
Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она выдвигает другую версию. Поэтому я решил высказаться, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей.
Я верю, что продолжающееся расследование докажет мою невиновность», - написал в соцсетях Антони.
Напомним, что суд Сан-Паоло начал расследование, связанное с обвинениями бывшей девушки Антони в домашнем насилии.
Если руководство мю чуть достойно работали бы могли решить проблему Гринвуда и не тратили бы 100 млн за спинера, я всегда думал за 100 могли бы купить Асенсио и Гризманна вместе (барса готов продать его за 40млн и реалу не нужен был Асенсио) а в этом году не искали бы цн, не покупали бы за 75млн ноунейма
Больше некем фланг закрыть.
в небе подсказку увидел? типичный представитель бездоказательного обвинения
взятая из интернета информация о том, что якобы у полиции есть доказательства, самому не смешно?
Представьте себе на секунду, таких персонажей,как Бест или Кантона. Они исполняли такие вещи,за которые в сегодняшней Британии могли спокойно схлопотать по пятнашке...
Кого вообще должна волновать личная жизнь футболиста?
Мир поехал кукухой.