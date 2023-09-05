17 комментариев

Похоже, что скандал с очередным нападающим «МЮ» только набирает обороты.

Вслед за началом полицейского расследования и отчислением из сборной Бразилии, Антони сделал большое обращение в соцсетях, где высказался о последних событиях.

«Из уважения к своим поклонникам, друзьям и семье, я чувствую себя обязанным публично рассказать о лжи.

Я стал жертвой этих обвинений. С самого начала я серьезно и с уважением рассматривал этот вопрос, предоставляя необходимые разъяснения полицейским. Проходит закрытое расследование, поэтому я не могу раскрывать детали.

Тем не менее, я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными, и что представленные мною доказательства еще больше доказывают, мою невиновность. Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не проявлял никакой физической агрессии.

Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она выдвигает другую версию. Поэтому я решил высказаться, чтобы опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей.

Я верю, что продолжающееся расследование докажет мою невиновность», - написал в соцсетях Антони.

Напомним, что суд Сан-Паоло начал расследование, связанное с обвинениями бывшей девушки Антони в домашнем насилии.