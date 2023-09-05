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Фанаты продолжают находить доказательства словам тен Хага про Санчо. В сети завирусилось видео с тренировки «Юнайтед» с участием вингера

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Эх, Джейдон!

В «Юнайтед» снова драма. В воскресенье вечером после мачта с «Арсеналом» тен Хаг сказал журналистам, что Санчо не был вызван на матч из-за результатов на тренировках.

Неожиданно вингер решил поспорить с главным тренером и опубликовал в соцсетях обращение, где просил «не верить всему, что читаете». Игрок заверил болельщиков, что «очень хорошо выкладывался на тренировках» и «что на это повлияли другие причины».

Многие болельщики сразу же заинтересовались, действительно ли Санчо филонит на занятиях или тен Хаг к нему несправедлив. Сначала всплыли доказательства, что у вингера последовательно возникали проблемы с тренировками в каждой из команд, где он игра. А после в сети завирусилось видео, на котором англичанин отжимается позади Бруну Фернандеша.

Конечно, нельзя делать выводы по десятисекундному видео, но кое-что об отношении Санчо к тренировкам это, пожалуй, может сказать.

24 комментария

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Dmitrii Glass
Ответ Лимит Лимитович
Отжимания так-то не самый главный навык футболиста...
Может быть. Но когда человек халтурит в одном упражнении, где гарантии, что он не халтурит в других? Не говоря уж о том, что предполагается, что тренеру виднее, какие упражнения нужно делать и когда
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Мистер Робот
Ответ Someone from Internet
Лол, у нас в боксе пузачи так отжимались))
У нас на боксе, за такие отжимания тренер лупил прыгалкой, сразу все чисто отжимались и на кулаках и кистях и пальцах.
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Гуру Ёптыть
А на переднем плане капитан команды наблюдает за ним.
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Vlad Good
Ответ Shatkiy KokoZhir
А тренер сколько начеканить может, а? И что он выиграл как игрок? Нидерландский пердив? Тренируется тот, кто играть не умеет, это истина
Моуриньо это раскажи, или Клопу)
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igor 123
Даже Кадыров лучше отжимался. Извиняюсь заранее.
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ЖАН КЛОД ВАНДАЛ
Ответ Мистер Робот
У нас на боксе, за такие отжимания тренер лупил прыгалкой, сразу все чисто отжимались и на кулаках и кистях и пальцах.
Ух, помню эту увесистую скакалку тренера. 🥲
Зато привил дисциплину.)
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Someone from Internet
Ответ Мистер Робот
У нас на боксе, за такие отжимания тренер лупил прыгалкой, сразу все чисто отжимались и на кулаках и кистях и пальцах.
Нас тоже лупили скакалкой или тупо голыми руками. А пухляшам поблажки всё-таки давали. Понять можно, сложно подростку с весом 100кг+ отжиматься и уж тем более подтягиваться на турнике.
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Xmyroe Eblo
Ответ Виктор Никитин
это конечно всё прикольно, но я видел подобные отжимания от многих звёздных игроков на тренировках.. некоторые из них выигрывали ЗМ, причём буквально в тех же сезонах когда они так отжимались на видео
А я видел Балотелли, Погба и могих кто не получил ЗМ
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Виктор Никитин
это конечно всё прикольно, но я видел подобные отжимания от многих звёздных игроков на тренировках.. некоторые из них выигрывали ЗМ, причём буквально в тех же сезонах когда они так отжимались на видео
Это работает на талантливых ребятах, а Санчо мягко говоря, показал себя односторонним футболистом, не считая всплески его активности (в Дортмунде), так что, то что Санчо филонит, это лишь усугубит ситуации в футбольной жизни..
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Колено решфорда
Ответ Лимит Лимитович
Отжимания так-то не самый главный навык футболиста...
Тем не менее, это не повод филонить на тренировке, когда ты в старт не проходишь. Тен Хаг с самого прихода говорит про тренировки.
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Ola BP
Ответ Vezdexodof
Ещё конфликтов не хватало. Результатов и так нет...
Вот и нашли новую отмазку на будущее для ТенХага)
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Overkiller
Ответ Мистер Робот
У нас на боксе, за такие отжимания тренер лупил прыгалкой, сразу все чисто отжимались и на кулаках и кистях и пальцах.
Лукаку вообще без рук отжиматься может ))
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rigobersong
Тренировки уровня СДЮШОР на поле, теперь меня результаты МЮ не удивляют:))
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mannik1987
Кто видел как Роналду отжимается на тренировке в Реале?
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red hikkikomori
Полную забись бы увидеть, а то может так случиться что он уже до этого ожиматься закончил сколько положено и как положено, потом увидел что остальные не закончили и ещё решил дополнительно слегка отжаться. Судить по 8секундному отрывку такое себе
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timerassl
Либо это образ жизни такой, либо в этом упражнении он слабоват
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Виктор Никитин
это конечно всё прикольно, но я видел подобные отжимания от многих звёздных игроков на тренировках.. некоторые из них выигрывали ЗМ, причём буквально в тех же сезонах когда они так отжимались на видео
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Лимит Лимитович
Отжимания так-то не самый главный навык футболиста...
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Vezdexodof
Ещё конфликтов не хватало. Результатов и так нет...
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Someone from Internet
Лол, у нас в боксе пузачи так отжимались))
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