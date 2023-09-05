24 комментария

Эх, Джейдон!

В «Юнайтед» снова драма. В воскресенье вечером после мачта с «Арсеналом» тен Хаг сказал журналистам, что Санчо не был вызван на матч из-за результатов на тренировках.

Неожиданно вингер решил поспорить с главным тренером и опубликовал в соцсетях обращение, где просил «не верить всему, что читаете». Игрок заверил болельщиков, что «очень хорошо выкладывался на тренировках» и «что на это повлияли другие причины».

Многие болельщики сразу же заинтересовались, действительно ли Санчо филонит на занятиях или тен Хаг к нему несправедлив. Сначала всплыли доказательства, что у вингера последовательно возникали проблемы с тренировками в каждой из команд, где он игра. А после в сети завирусилось видео, на котором англичанин отжимается позади Бруну Фернандеша.

Конечно, нельзя делать выводы по десятисекундному видео, но кое-что об отношении Санчо к тренировкам это, пожалуй, может сказать.