28 комментариев

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«Он схватил меня за волосы, ударил по голове». Бывшая девушка Антони обвиняет футболиста в насилии

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Вингера «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили в том, что он напал на свою бывшую девушку, ударил ее по голове и порезал ей руку до кости.

В интервью бразильскому веб-сайту UOL, инфлюэнсер и диджей Габриэла Каваллин заявила, что игрок «Юнайтед» и сборной Бразилии неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. Один раз футболист бросил в нее стакан, и, пытаясь защититься, она порезала палец до кости.

Каваллин подала жалобу на Антони в полицию в Сан-Паулу в июне 2023 года. Согласно UOL, она также подала жалобу на игрока в полицию Манчестера.

В конце июня Энтони опубликовал заявление, опровергающее выдвинутые против него обвинения.

«После подачи заявления в отделение полиции, где ведется расследование, я впервые захотел высказаться, поскольку меня ложно обвинили в нападении. Я не хотел, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, все эти дни я и моя семья страдали молча. Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающейся семье, я никогда не попадал в ситуацию, подобную этой, когда ложное обвинение в нападении приводило к предварительному и несправедливому общественному осуждению», - написал футболист.

«После закрытия следствия моя невиновность будет доказана. Я уверен, что справедливость восторжествует и ущерб, первоначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Спасибо за слова поддержки в это очень трудное время».

Габриэлла Кваллин жила с Антони в Амстердаме, когда он играл за «Аякс», и в Манчестере, когда он присоединился к «Юнайтед», девушка говорит, что впервые подверглась насилию в прошлом году в Бразилии.

«Он сломал мой чемодан, забрал сумку, паспорт. Он сломал мой мобильный телефон, не отпускал меня. Я была в заключении с 22:00 почти до 03:30. Я называю это частным пленом. Я просто хотела уйти оттуда, и он сказал мне, что я не выйду. Он облил меня водой, начал пинать, схватил за волосы, ударил по голове и порезал», - цитирует Гарбриэллу UOL.

«Я сделаю все возможное. Я поеду в Англию, чтобы заявить на него за агрессию, незаконное удерживание, психологическое насилие и все, что он со мной сделал».

«Сначала это был мой лучший сон, но потом он стал моим худшим кошмаром», - сказала девушка.

28 комментариев

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paul_94
джейдон санчо использует все способы вернуться в старт
+55
-1
+54
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Alexander Tryapyshko
"Они пили вместе, они дрались с женщинами вместе, они умирали вместе на поле"
+20
0
+20
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Dan Kennedy
Ответ Аман Кайратов
Пока за ложные обвинение не будут крупно штрафовать или даже заключение в тюрьму. Такое будет продолжаться. Многим пример Менди, Гринвуд итд.
Так в чем Гринвуд пример? Мэйсона никто не оправдал, а просто замяли дело, забрали заявление. Там проблема именно в общественной реакции, ну и МЮ не хочет против общественной реакции идти. Гринвуд все же виноват.
+21
-1
+20
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Аман Кайратов
Пока за ложные обвинение не будут крупно штрафовать или даже заключение в тюрьму. Такое будет продолжаться. Многим пример Менди, Гринвуд итд.
+18
-6
+12
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Бронислав Каминский
Вышвырнули Гринвуда из клуба,а играют эти бруски за 100млн типа Санчо и Антони
+8
0
+8
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Waititi
Мало того что играть не умеет ещё и ударить бабу толком не смог. плохо бьешь значит не любишь.
+7
-2
+5
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Руслан1313
И че, будет расследование и отстранение игрока? Или за спиннера слишком много вывалили денег и его не будут трогать, а пацана Гринвуда взростили и сами же и похоронили феминистское кодло
+3
0
+3
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batterbin
Ответ Эдди _ Дин
Вот в этом случае - ни капли не сомневаюсь. На лице написано, что недалёкий и отморозок.
А что на её лице написано?
+3
0
+3
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Артём Жиренбаев
Надеюсь хоть таким способом он покинет поле и перестанет играть за мой родной и любимый мю
+4
-1
+3
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Оганнес Багдян
Вот смотрю на них всех в МЮ, и понимаю, почему великий клуб нынче скатился.... Да вы только посмотрите на них (Санчо, Антони, Гринвуд, мерзкий Мартинес итд). Нет в команде Батьков типа Кина, Стама, Блана, Скоулза, да хотя бы условного деревянного, но с яйцами О"Ши.... Который втащил бы на тренировке или в переодевалке, обьяснил бы этим всем недохипстерам что они играют за великий Юнайтед. Не болельщик Юнайтед от слова совсем, блин но так стыдно за некогда великий клуб...
Все какие-то субтильные, безхребетные, плюс покупают всех таких же....
+5
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+2
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Ахма Начоо
По заголовку думал про вчерашний матч с
Арсеналом .
+2
0
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TravenS
Ответ kaviknat
"неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года" - то есть она почти год терпела? Так может ей нравилось все это? Или думала, бьёт - значит любит?
Таких случаев полно. Что ими движет в пользу перетерпеть — непонятно. Хотя в случае с Антоном понятно, что терять "кошелёк" не хотелось
+2
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Alisher Buranov
Ну эта тоже пошла уже по накатанной. Будет шум, гам и никто бедного футболиста даже слушать не будет. Не те нынче время
+1
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Аман Кайратов
Ответ Dan Kennedy
Так в чем Гринвуд пример? Мэйсона никто не оправдал, а просто замяли дело, забрали заявление. Там проблема именно в общественной реакции, ну и МЮ не хочет против общественной реакции идти. Гринвуд все же виноват.
Она заявление написала и в инсту сториз скинула, после того как он ее бросил. Она хотела так испортить его карьеру, а во время суда узнали что она беременна. Даже мать и сестра этой девушки об этом говорили.
+1
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Эдди _ Дин
Вот в этом случае - ни капли не сомневаюсь. На лице написано, что недалёкий и отморозок.
+4
-3
+1
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Bego Yusupov
Ответ Оганнес Багдян
Вот смотрю на них всех в МЮ, и понимаю, почему великий клуб нынче скатился.... Да вы только посмотрите на них (Санчо, Антони, Гринвуд, мерзкий Мартинес итд). Нет в команде Батьков типа Кина, Стама, Блана, Скоулза, да хотя бы условного деревянного, но с яйцами О"Ши.... Который втащил бы на тренировке или в переодевалке, обьяснил бы этим всем недохипстерам что они играют за великий Юнайтед. Не болельщик Юнайтед от слова совсем, блин но так стыдно за некогда великий клуб... Все какие-то субтильные, безхребетные, плюс покупают всех таких же....
мерзкий Мартинес? с чего такое мнение?
+2
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Digger86
Похожа на мать детей Аршавина
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Lyelik
Войнов велосипедом метели, и не чё.
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SDF SDF
надеюсь по этой причине его отменят и вместо него нормального чувака найдут
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Кулёс
Ответ Ахма Начоо
По заголовку думал про вчерашний матч с Арсеналом .
Так ДЛуизы нет в составе Арсенала уже давно, кого там дергать?
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Оганнес Багдян
Ответ paul_94
джейдон санчо использует все способы вернуться в старт
Браво))) До сих пор смеюсь)))))
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Waititi
Ответ факты про футбол
Антони,Гринвуд...кто следующий? P.s. Надеюсь его карьеру не сделают как делали с Гринвудом.
его карьеру ничем не испортить.
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kaviknat
"неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года" - то есть она почти год терпела? Так может ей нравилось все это? Или думала, бьёт - значит любит?
+1
-1
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Сергей Ч
Ответ Оганнес Багдян
Вот смотрю на них всех в МЮ, и понимаю, почему великий клуб нынче скатился.... Да вы только посмотрите на них (Санчо, Антони, Гринвуд, мерзкий Мартинес итд). Нет в команде Батьков типа Кина, Стама, Блана, Скоулза, да хотя бы условного деревянного, но с яйцами О"Ши.... Который втащил бы на тренировке или в переодевалке, обьяснил бы этим всем недохипстерам что они играют за великий Юнайтед. Не болельщик Юнайтед от слова совсем, блин но так стыдно за некогда великий клуб... Все какие-то субтильные, безхребетные, плюс покупают всех таких же....
Батьки сами хз что творили. Тогда просто не было такого бреда со всех сторон в плане инета, граммов и прочих тик токов. Ну и мамзели были не с таким количеством повестки в головах.
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