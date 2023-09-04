28 комментариев

Вингера «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили в том, что он напал на свою бывшую девушку, ударил ее по голове и порезал ей руку до кости.

В интервью бразильскому веб-сайту UOL, инфлюэнсер и диджей Габриэла Каваллин заявила, что игрок «Юнайтед» и сборной Бразилии неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. Один раз футболист бросил в нее стакан, и, пытаясь защититься, она порезала палец до кости.

Каваллин подала жалобу на Антони в полицию в Сан-Паулу в июне 2023 года. Согласно UOL, она также подала жалобу на игрока в полицию Манчестера.

В конце июня Энтони опубликовал заявление, опровергающее выдвинутые против него обвинения.

«После подачи заявления в отделение полиции, где ведется расследование, я впервые захотел высказаться, поскольку меня ложно обвинили в нападении. Я не хотел, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, все эти дни я и моя семья страдали молча. Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающейся семье, я никогда не попадал в ситуацию, подобную этой, когда ложное обвинение в нападении приводило к предварительному и несправедливому общественному осуждению», - написал футболист.

«После закрытия следствия моя невиновность будет доказана. Я уверен, что справедливость восторжествует и ущерб, первоначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Спасибо за слова поддержки в это очень трудное время».

Габриэлла Кваллин жила с Антони в Амстердаме, когда он играл за «Аякс», и в Манчестере, когда он присоединился к «Юнайтед», девушка говорит, что впервые подверглась насилию в прошлом году в Бразилии.

«Он сломал мой чемодан, забрал сумку, паспорт. Он сломал мой мобильный телефон, не отпускал меня. Я была в заключении с 22:00 почти до 03:30. Я называю это частным пленом. Я просто хотела уйти оттуда, и он сказал мне, что я не выйду. Он облил меня водой, начал пинать, схватил за волосы, ударил по голове и порезал», - цитирует Гарбриэллу UOL.

«Я сделаю все возможное. Я поеду в Англию, чтобы заявить на него за агрессию, незаконное удерживание, психологическое насилие и все, что он со мной сделал».

«Сначала это был мой лучший сон, но потом он стал моим худшим кошмаром», - сказала девушка.