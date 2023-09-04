Хейлунд наконец дебютировал за «Юнайтед». Расмус впервые вышел на поле в футболке «красных дьяволов» в матче против «Арсенала». Хоть для команды встреча оказалась неудачной, игрой датчанина остались довольны и болельщики, и тренер.

Нападающий на 67-й минуте заменил Марсьяля. Вскоре после выхода на поле новичок получил мощный заряд мотивации от Каземиро.

Бразилец в лучших традициях Роя Кина потрепал партнера по футболке.

Каземиро с устрашающим лицом что-то сказал молодому датчанину и поспешил удалиться.

Болельщики в соцсетях оценили эмоциональность полузащитника:

💭 «Каземиро использовал прием из методички Роя Кина».

💭 «Мне всегда нравится страсть, с которой играет Каземиро. Но на месте Хейлунда я бы чертовски испугался!»

💭 «Аккуратнее, Каз! Хейлунд тебя еще плохо знает, вдруг решит, что ты хотел его избить».

А как вам такие взаимодействия между игроками?