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«Он использовал прием из методички Роя Кина»: фанаты обратили внимание на любопытный эпизод между Каземиро и Хейлундом

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Хейлунд наконец дебютировал за «Юнайтед». Расмус впервые вышел на поле в футболке «красных дьяволов» в матче против «Арсенала». Хоть для команды встреча оказалась неудачной, игрой датчанина остались довольны и болельщики, и тренер.

Нападающий на 67-й минуте заменил Марсьяля. Вскоре после выхода на поле новичок получил мощный заряд мотивации от Каземиро.

Бразилец в лучших традициях Роя Кина потрепал партнера по футболке.

Каземиро с устрашающим лицом что-то сказал молодому датчанину и поспешил удалиться.

Болельщики в соцсетях оценили эмоциональность полузащитника:

💭 «Каземиро использовал прием из методички Роя Кина».

💭 «Мне всегда нравится страсть, с которой играет Каземиро. Но на месте Хейлунда я бы чертовски испугался!»

💭 «Аккуратнее, Каз! Хейлунд тебя еще плохо знает, вдруг решит, что ты хотел его избить».

А как вам такие взаимодействия между игроками?

2 комментария

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А.В. Бубнов
Напугал только... Вот и результат
Каземиро аут
+3
-3
0
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Руслан1313
Сказать по правде, Хойлунд вчера хоть мяч принимал в отличии от Марса, от которого мяч отскакивал как от стенки и в нем чувствуется нацеленность на ворота. В след игре будем делать посмотреть, от него должен быть толк
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