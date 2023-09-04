17 комментариев

Футболисты «Арсенала» и «МЮ» подарили зрителям огненную концовку в матче 4-го тура Премьер-лиги.

На 88-й минуте Гарначо сделал счет 2:1 в пользу «дьяволов». Но взятие ворот отменили из-за офсайда. В добавленное время подопечные Артеты просто перевернули ход встречи. На 96-й минуте Райс впервые забил за «Арсенал», а на 101-й отличился Жезус.

Отмененный гол Гарначо вызвал много вопросов у болельщиков «красных дьяволов». Многие считают, что аргентинец не успел забежать в офсайд.

Тен Хаг насчитал сразу три ошибки в работе арбитра Энтони Тэйлора и его команды. Своими соображениями тренер поделился с журналистами Sky Sports:

«В этом эпизоде [с голом Гарначо] не было офсайда. Они рассматривали эпизод под неправильным углом. Был пенальти, когда соперник сфолил на Хейлунде, и был фол на Эвансе [в эпизоде с голом Райса]. Хейлунд оказал очень хорошее влияние на игру, он хорошо выступил. Но все обернулось против нас».

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». После четырех туров АПЛ «Юнайтед» на 6 очков отстал от лидера турнирной таблицы – «Ман Сити».

Согласны с оценкой Тен Хага? Справедливо ли арбитр отменил гол Гарначо?