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«Все было против нас»: Тен Хаг насчитал три ошибки в работе судей на матче против «Арсенала»

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Футболисты «Арсенала» и «МЮ» подарили зрителям огненную концовку в матче 4-го тура Премьер-лиги.

На 88-й минуте Гарначо сделал счет 2:1 в пользу «дьяволов». Но взятие ворот отменили из-за офсайда. В добавленное время подопечные Артеты просто перевернули ход встречи. На 96-й минуте Райс впервые забил за «Арсенал», а на 101-й отличился Жезус.

Отмененный гол Гарначо вызвал много вопросов у болельщиков «красных дьяволов». Многие считают, что аргентинец не успел забежать в офсайд.

Тен Хаг насчитал сразу три ошибки в работе арбитра Энтони Тэйлора и его команды. Своими соображениями тренер поделился с журналистами Sky Sports:

«В этом эпизоде [с голом Гарначо] не было офсайда. Они рассматривали эпизод под неправильным углом. Был пенальти, когда соперник сфолил на Хейлунде, и был фол на Эвансе [в эпизоде с голом Райса]. Хейлунд оказал очень хорошее влияние на игру, он хорошо выступил. Но все обернулось против нас».

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». После четырех туров АПЛ «Юнайтед» на 6 очков отстал от лидера турнирной таблицы – «Ман Сити».

Согласны с оценкой Тен Хага? Справедливо ли арбитр отменил гол Гарначо?

17 комментариев

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Тимур Долматов
С офсайдом спорно , но какой там пенальти он увидел и какой фол во время гола Райса, там наоборот игрок мю заваливал игрока арсенала
+14
0
+14
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Леонид Ботвинник
Объективно офсайд был.
Другой вопрос , как можно допускать детские ошибки ( случай с первым голом Арсенала ). Ни один полузащитник не находится на подборе ни на угловом, ни при атаке соперника , все прижимаются к своей вратарской. Из года в год одно и то же.
+10
0
+10
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
7хаг вобше должен молчат без судей у него былоби 0 чков игра с Волками и Ноттингемам подарили суди
+13
-7
+6
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Чёрный тюльпан
Ответ Ахма Начоо
Как бы там не было по чесноку ничья 3:1 вообще не показатель , понимаю радостных болел Арсенала но надо уметь быть объективными.
xG посмотри, МЮ еле на гол наиграл (0.98)! Это я тебе говорю, как болельщик Манчестера.
+3
0
+3
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Эльмурад Атаханов
Дай себе оценку шарлатан! Что,ты сделал с командой ?
+3
-1
+2
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А.В. Бубнов
Очнись, именно все против тебя!
+1
0
+1
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Кашшай Чакырович
Линию конечно могут начертить, как хочешь ,но по игре Арсенал был лучше и видно классом повыше сейчас ,Тен Хагу стоит усердно работать и не думать о каком то судейсве ,потому что часто судьи подтаскивали Мю например как финале кубка с Сити выписали фору +3 ! Как с Аяксом просто не будет , лига сложнее ,да и Мю это очень тяжёлое место для работы ,тебя постоянно будут критиковать ,но мое мнение многие футболисты не могут играть в его футбол ,в Аяксе у него был подбор футболистов прям под него ,они творили , тут же пока мучение !
+1
0
+1
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Mesut Özil
Ответ Ахма Начоо
Как бы там не было по чесноку ничья 3:1 вообще не показатель , понимаю радостных болел Арсенала но надо уметь быть объективными.
А если бы МЮ победил, то ты по-другому написал бы
+1
0
+1
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
7хаг без судей 0хаг
+3
-3
0
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Ложный Латераль
Судья отработал идеально. В моменте с пенальти в динамике был на 100 % уверен в пенальти, а оказалось не так явно. И офсайд отлично зафиксировали. ВАР работал на отлично. А Тен Хааг просто поплыл
+3
-3
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sLp
Претензий к арбитрам нет, даже пенальти отменили после ВАР, хотя в динамике казалось,что это 100%. Не хочется,чтобы ЭТХ после каждого поражения высказывался о том,как не повезло,судья не назначил и т.д.
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Али Назри
Отставка Тен хаг клоуна
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Али Назри
Отставка Тен хаг клоуна
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Semper fidelis
Ответ Леонид Ботвинник
Объективно офсайд был. Другой вопрос , как можно допускать детские ошибки ( случай с первым голом Арсенала ). Ни один полузащитник не находится на подборе ни на угловом, ни при атаке соперника , все прижимаются к своей вратарской. Из года в год одно и то же.
Зона эриксена, к нему по обороне претензий нет, человек никогда оборонительными навыками на славился. Ждем Амрабата в пару к Казе (который тоже чудит на старте)
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<~Inter~>
Ответ Кашшай Чакырович
Линию конечно могут начертить, как хочешь ,но по игре Арсенал был лучше и видно классом повыше сейчас ,Тен Хагу стоит усердно работать и не думать о каком то судейсве ,потому что часто судьи подтаскивали Мю например как финале кубка с Сити выписали фору +3 ! Как с Аяксом просто не будет , лига сложнее ,да и Мю это очень тяжёлое место для работы ,тебя постоянно будут критиковать ,но мое мнение многие футболисты не могут играть в его футбол ,в Аяксе у него был подбор футболистов прям под него ,они творили , тут же пока мучение !
линию чертит компьютер, а не люди. Судьи чертили линию в первый год работы ВАР, а на последнем ЧМ уже опробовали полуавтоматическую систему которая сама определяет положение игроков и чертит линию офсайда. Задача бригады ВАР лишь определить момент который нуждается в проверке
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Кашшай Чакырович
Ответ <~Inter~>
линию чертит компьютер, а не люди. Судьи чертили линию в первый год работы ВАР, а на последнем ЧМ уже опробовали полуавтоматическую систему которая сама определяет положение игроков и чертит линию офсайда. Задача бригады ВАР лишь определить момент который нуждается в проверке
Ну мы же не знаем всех алгоритсэмов ,как это все работает ,учитывая ,что даже с вар много ошибок !ну то что хоть нет метровых офсайдов ,как было в кубках кашшаи ,уже радует !
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