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🎥 Гарначо осчастливил двух юных фанатов «Юнайтед»! Алехандро подготовил сюрприз специально для мальчишек

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Вы вряд ли найдете большего фаната Гарначо, чем 6-летний Джорджи! Парень сходит с ума от Алехандро.

Однажды мама поставила перед мальчиком невероятно сложный выбор: пицца или полузащитник «МЮ». Юный фанат ответил однозначно: «Я люблю Алехандро Гарначо».

Джорджи и его старший брат Генри регулярно посещают базу «дьяволов», где им удается встретиться с игроками. И у Джорджи, разумеется, есть фото с кумиром.

Под волну любви ребенка к Гарначо попал даже Тен Хаг! Самое трогательное в этой истории то, что футболист прекрасно знает о своем маленьком фанате.  

Джорджи и Генри часто дарят аргентинцу поделки. На этот раз Алехандро сам решил удивить ребят. Специально для них он подготовил футболки со своим новым 17-м номером. А взамен получил браслеты дружбы для него самого и для его семьи, а также милые детские поделки.

Видео поделилась мама ребят. А Гарначо оставил комментарий под публикацией: «Спасибо за ваш подарок».

Для аргентинца это совсем не сложно, а для детей невероятно ценно.

5 комментариев

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Sebastian Debussy
Всегда так тепло на душе от подобных историй!))) Осень круто, малышам память на всю жизнь
+8
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Гена Т
Просто молодец. Правильно карьеру в МЮ начинает. Без фанатов - нет Юнайтед!
+6
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+6
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edl_
"Excuse me" от пацана в первом видео просто шикарное. Ну и Гарначо молодец, конечно.
+5
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Alisher Buranov
Респект Гарначо. МЮ всегда были ближе к трибунам Олд Траффорда. К фанатам.
+2
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red hikkikomori
А многие говорят что Гарначо "словил звезду", разве зазвездившийся футболист сделал бы так?
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