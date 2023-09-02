Вы вряд ли найдете большего фаната Гарначо, чем 6-летний Джорджи! Парень сходит с ума от Алехандро.

Однажды мама поставила перед мальчиком невероятно сложный выбор: пицца или полузащитник «МЮ». Юный фанат ответил однозначно: «Я люблю Алехандро Гарначо».

Джорджи и его старший брат Генри регулярно посещают базу «дьяволов», где им удается встретиться с игроками. И у Джорджи, разумеется, есть фото с кумиром.

Под волну любви ребенка к Гарначо попал даже Тен Хаг! Самое трогательное в этой истории то, что футболист прекрасно знает о своем маленьком фанате.

Джорджи и Генри часто дарят аргентинцу поделки. На этот раз Алехандро сам решил удивить ребят. Специально для них он подготовил футболки со своим новым 17-м номером. А взамен получил браслеты дружбы для него самого и для его семьи, а также милые детские поделки.

Видео поделилась мама ребят. А Гарначо оставил комментарий под публикацией: «Спасибо за ваш подарок».

Для аргентинца это совсем не сложно, а для детей невероятно ценно.