«Юнайтед» представил нового вратаря Алтая Байындыра. Болельщики впечатлились уровнем английского турка
Спик инглиш вери вел.
Сегодня днем «Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что подписал четырехлетний контракт с турецким вратарем «Фенербахче» Алтаем Байындыром. За него заплатили 5 млн евро.
25-летний голкипер будет дублером Андре Онана. Позиция второго вратаря стала вакантной после того, как Дин Хендерсон за 15 млн евро отправился в «Кристал Пэлас», а Том Хитон получил травму.
«Юнайтед» до последнего сомневался в турке из-за его проблем со спиной, но углубленное обследование показало, что все в порядке.
Турок записал приветственное видео для болельщиков «красных дьяволов», на котором сказал следующее: «Привет, ребята. Я счастлив быть здесь. Такое прекрасное чувство − быть первым турецким игроком. Скоро увидимся, берегите себя».
В комментариях болельщики «МЮ» были поражены тем, как четко Байындир говорит по-английски:
💭 Он уверенно говорит по-английски. Впечатляет!
💭 Его английский − просто вау!
💭 Если закрыть глаза, то может показаться, что говорит Криштиану Роналду.
💭 Действительно, как будто Роналду. Только есть ощущение, что голос сгенерирован искусственным интеллектом.
По последним исследованиям, английский языком в Турции владеют от 15 до 20% жителей страны. Хотя по индексу владения английским языком, составленному EF, Турция среди всех европейских стран находится на 34 месте из 35 с общем низким уровнем владения.
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