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Сегодня днем «Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что подписал четырехлетний контракт с турецким вратарем «Фенербахче» Алтаем Байындыром. За него заплатили 5 млн евро.

25-летний голкипер будет дублером Андре Онана. Позиция второго вратаря стала вакантной после того, как Дин Хендерсон за 15 млн евро отправился в «Кристал Пэлас», а Том Хитон получил травму.

«Юнайтед» до последнего сомневался в турке из-за его проблем со спиной, но углубленное обследование показало, что все в порядке.

Турок записал приветственное видео для болельщиков «красных дьяволов», на котором сказал следующее: «Привет, ребята. Я счастлив быть здесь. Такое прекрасное чувство − быть первым турецким игроком. Скоро увидимся, берегите себя».

В комментариях болельщики «МЮ» были поражены тем, как четко Байындир говорит по-английски:

💭 Он уверенно говорит по-английски. Впечатляет!

💭 Его английский − просто вау!

💭 Если закрыть глаза, то может показаться, что говорит Криштиану Роналду.

💭 Действительно, как будто Роналду. Только есть ощущение, что голос сгенерирован искусственным интеллектом.

По последним исследованиям, английский языком в Турции владеют от 15 до 20% жителей страны. Хотя по индексу владения английским языком, составленному EF, Турция среди всех европейских стран находится на 34 месте из 35 с общем низким уровнем владения.