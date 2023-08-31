Выступая перед клубными СМИ, Алтай Байындыр сказал: «Для меня огромная честь присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и стать первым турецким игроком, представляющим этот невероятный клуб».

«Я хочу добиться успеха, я сделаю все, чтобы помочь этой этой невероятной команде реализовать наши амбиции».

«Мне не терпится начать работать с такой опытной командой вратарей. Мы будем поддерживать друг друга и каждый день показывать высокие результаты, чтобы каждый из нас был готов выйти на поле, когда бы это ни потребовалось».

О переходе Байындыра в «Манчестер Юнайтед» было официально объявлено в пятницу: турецкий вратарь перешел из «Бешикташа» за 4,3 миллиона фунтов.

25-летний вратарь станет дублером Андре Онаны и получит шанс произвести впечатление на болельщиков в кубковых соревнованиях в течение сезона.