United Tweets
Блог

Поражение «Тоттенхэму» не приблизило «Юнайтед» к трансферам. Клубу нужно избавиться от лишних «игроков»

Клубы Клубы
Тоттенхэм Тоттенхэм
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему далек от новых приобретений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Красные дьяволы продолжают думать, как усилиться в центральной зоне, используя имеющихся футболистов.

Донни ван де Бек и Скотт Мактоминей остаются доступными для трансфера, но ни один из них не близок к отъезду.

Голландцем интересуется «Реал Сосьедад», но сделку усложняют требования «Юнайтед».

Романо добавляет, что полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат все еще ждет, когда «Юнайтед» договорится с клубом. Марокканец рассчитывает перебраться в Манчестер.

Марко Верратти также рассматривается руководством манкунианцев, но ожидается, что он обойдется дороже Амрабата.

Красные дьяволы по-прежнему планируют приобрести игрока в полузащиту, но прежде всего им нужно разгрузить клуб от ненужных игроков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий