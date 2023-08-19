«Манчестер Юнайтед» по-прежнему далек от новых приобретений, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Красные дьяволы продолжают думать, как усилиться в центральной зоне, используя имеющихся футболистов.

Донни ван де Бек и Скотт Мактоминей остаются доступными для трансфера, но ни один из них не близок к отъезду.

Голландцем интересуется «Реал Сосьедад», но сделку усложняют требования «Юнайтед».

Романо добавляет, что полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат все еще ждет, когда «Юнайтед» договорится с клубом. Марокканец рассчитывает перебраться в Манчестер.

Марко Верратти также рассматривается руководством манкунианцев, но ожидается, что он обойдется дороже Амрабата.

Красные дьяволы по-прежнему планируют приобрести игрока в полузащиту, но прежде всего им нужно разгрузить клуб от ненужных игроков.