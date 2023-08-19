13 комментариев

Очередной скандал? Судья Оливер не поставил пенальти в пользу «Юнайтед» после игры рукой Ромеро
Странное решение.
В первом тайме матча центрального тура между «Тоттенхэмом» и «Юнайтед» произошел эпизод, который долго будут обсуждать не только в фанатской среде, но и экспертной.
Игрок «МЮ» Алехандро Гарначо бил по воротам, когда находящийся в штрафной защитник «шпор» Кристиан Ромеро сыграл рукой. На всех повторах видно, как он отставляет конечность и мяч после рикошета меняет траекторию.
Эпизод просматривали на протяжении нескольких минут, но Майкл Оливер и судьи на VAR решили, что это не пенальти. Скорее всего, они посчитали, что расстояние от Гарначо до Ромеро было слишком малым, чтобы второй успел убрать руку.
А как вы думаете, стоило ли поставить одиннадцатиметровый? Пишите в комментариях.
Если в прошлом матче можно было трактовать игру Онанна не в мяч (пенальти) или отсутствие мяча у двоих игроков (не пенальти) все достаточно спорно, то сегодня было все очевидно, особенно от судейской бригады.
Причём ведь это не из-за того, что Оливер топил против МЮ - он во втором тайме не менее железобетонную точку уже в их ворота не поставил. В АПЛ реально такой уровень клоунады в судействе, по сравнению с которой Казарцев и Иванов - гении свистка и монитора.
Шта? т.е. можно теперь блокировать любой удар соперника с расстояния +-2 растопырив руки?)))
Это просто смешно. Такой хай развели за фол Онана в матче с вулвз, прилетело. Как когда-то нытьё клоппа про пенки, в один момент перестали ставить всё.
И тогда вместо нет игры, сейчас писали бы комменты "играть плохо но побеждать, это чемпионский "характер", ..."