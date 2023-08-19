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Очередной скандал? Судья Оливер не поставил пенальти в пользу «Юнайтед» после игры рукой Ромеро

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Странное решение.

В первом тайме матча центрального тура между «Тоттенхэмом» и «Юнайтед» произошел эпизод, который долго будут обсуждать не только в фанатской среде, но и экспертной.

Игрок «МЮ» Алехандро Гарначо бил по воротам, когда находящийся в штрафной защитник «шпор» Кристиан Ромеро сыграл рукой. На всех повторах видно, как он отставляет конечность и мяч после рикошета меняет траекторию.

Эпизод просматривали на протяжении нескольких минут, но Майкл Оливер и судьи на VAR решили, что это не пенальти. Скорее всего, они посчитали, что расстояние от Гарначо до Ромеро было слишком малым, чтобы второй успел убрать руку.

А как вы думаете, стоило ли поставить одиннадцатиметровый? Пишите в комментариях.

13 комментариев

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Леонид Ботвинник
Пенальти , конечно , не просто железный, а железо бетонный. Но...Это ничего не меняет - команда, однозначно не готова к сезону. Ни один игрок. Придёт Онана и будем легко выходить из под прессинга ? Нет - как выносил вратарь , так и выносит. Маунт вообще не понятно кого играет , Каземиро абсолютно не готов. И неужели не было понятно , что Гарначо категорически нельзя в основу ставить на сегодняшний момент . Даже такие моменты, которые должны забивать с закрытыми глазами транжирят .Вообщем пока все грустно.
+18
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+18
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Nariman Muradov
вес состав мю гав..о, тот кто купил и создал этот состав тоже гав..о, я болею за этот клуб 25 лет, уже не могу нервы в приделе, тен хаг просто пустышка ... минусуйте пох мне... достал уже этот миллионеры... пока мю
+15
-6
+9
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Elik1989
Интересно, а чего это у второго руки выше головы?.. ухи прикрывает?.. Это пенальти.

Если в прошлом матче можно было трактовать игру Онанна не в мяч (пенальти) или отсутствие мяча у двоих игроков (не пенальти) все достаточно спорно, то сегодня было все очевидно, особенно от судейской бригады.
+6
-1
+5
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TeRex
Там, где РПЛовские судьи учились, АПЛовские преподавали.

Причём ведь это не из-за того, что Оливер топил против МЮ - он во втором тайме не менее железобетонную точку уже в их ворота не поставил. В АПЛ реально такой уровень клоунады в судействе, по сравнению с которой Казарцев и Иванов - гении свистка и монитора.
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Murderface
"Скорее всего, они посчитали, что расстояние от Гарначо до Ромеро было слишком малым, чтобы второй успел убрать руку."
Шта? т.е. можно теперь блокировать любой удар соперника с расстояния +-2 растопырив руки?)))
Это просто смешно. Такой хай развели за фол Онана в матче с вулвз, прилетело. Как когда-то нытьё клоппа про пенки, в один момент перестали ставить всё.
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Vagif Jabrailov
Ответ Nariman Muradov
вес состав мю гав..о, тот кто купил и создал этот состав тоже гав..о, я болею за этот клуб 25 лет, уже не могу нервы в приделе, тен хаг просто пустышка ... минусуйте пох мне... достал уже этот миллионеры... пока мю
полностью согласен , 10 лет коту под хвост, 30 лет за мю, терпеть уже невозможно
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Адхамхон Абдулахаев
Прошлогодний состав некого нового
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Георгий Михеев
Ну вообще это пенальти. Рука в неестественном положении, он как волейболист сыграл. На ВАРе слепые кроты. А Оливер в динамике может и правда не увидел.
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Jeremy Fraser
Похоже в Англии какие то новые неформальные установки для судей, в прошлом туре в матче Челси-Ливерпуль так же за похожую руку не дали пенальти, и сегодня тот же случай.
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Адхамхон Абдулахаев
Ответ Nariman Muradov
вес состав мю гав..о, тот кто купил и создал этот состав тоже гав..о, я болею за этот клуб 25 лет, уже не могу нервы в приделе, тен хаг просто пустышка ... минусуйте пох мне... достал уже этот миллионеры... пока мю
согласен
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vitalis
Ответ Vagif Jabrailov
полностью согласен , 10 лет коту под хвост, 30 лет за мю, терпеть уже невозможно
добро пожаловать в клуб...
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ovikovy817
Ответ Леонид Ботвинник
Пенальти , конечно , не просто железный, а железо бетонный. Но...Это ничего не меняет - команда, однозначно не готова к сезону. Ни один игрок. Придёт Онана и будем легко выходить из под прессинга ? Нет - как выносил вратарь , так и выносит. Маунт вообще не понятно кого играет , Каземиро абсолютно не готов. И неужели не было понятно , что Гарначо категорически нельзя в основу ставить на сегодняшний момент . Даже такие моменты, которые должны забивать с закрытыми глазами транжирят .Вообщем пока все грустно.
Согласен. Игры нет. Но этот пенальти мог поменять всё в этой игре. МЮ играл лучше первые 25 минут, забив пенальти, выходит вперед и дальше играет на контрах и тогда возможно этот матч заканчивается 0:2 а не 2:0.
И тогда вместо нет игры, сейчас писали бы комменты "играть плохо но побеждать, это чемпионский "характер", ..."
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