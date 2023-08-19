13 комментариев

Странное решение.

В первом тайме матча центрального тура между «Тоттенхэмом» и «Юнайтед» произошел эпизод, который долго будут обсуждать не только в фанатской среде, но и экспертной.

Игрок «МЮ» Алехандро Гарначо бил по воротам, когда находящийся в штрафной защитник «шпор» Кристиан Ромеро сыграл рукой. На всех повторах видно, как он отставляет конечность и мяч после рикошета меняет траекторию.

Эпизод просматривали на протяжении нескольких минут, но Майкл Оливер и судьи на VAR решили, что это не пенальти. Скорее всего, они посчитали, что расстояние от Гарначо до Ромеро было слишком малым, чтобы второй успел убрать руку.

А как вы думаете, стоило ли поставить одиннадцатиметровый? Пишите в комментариях.