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Дель Пьеро мог перейти в «МЮ» в 2006 году - его уговаривал Фергюсон, но Алессандро выбрал второй итальянский дивизион

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Футбол Футбол

Верность «Юве» сыграла.

Сэр Алекс Фергюсон рассказал, как об Алессандро Дель Пьеро мог оказаться в Манчестере: «После матча против «Ювентуса» в Лиге чемпионов Райан Гиггз и Гэри Невилл попросили меня сделать все возможное, чтобы подписать Дель Пьеро в «Юнайтед», потому что он «разорвал» всю нашу оборону. Я связался с ним, но он отказался даже выслушать мое предложение.

В 2006 году, когда Италия выиграла чемпионат мира и всплыла информация о договорных матчах в Серии А, я снова связался с ним, зная, что он тоже нужен «Реалу». Я был уверен, что на этот раз он в конечном итоге перейдет к нам или в «Реал», поэтому сказал ему: «Алессандро, после стольких лет я все еще хочу тебя видеть в своей команде. Не уезжай в Мадрид, сейчас самое время приехать сюда, в Англию. Ты будешь звездой нашей команды».

Он только рассмеялся и ответил: «Мистер, кажется, у нас уже был этот разговор несколько лет назад. Я тебя очень уважаю, но у «Ювентуса» сейчас проблемы, и я не могу сейчас быть трусом».

Он предпочел остаться в «Ювентусе», чтобы вернуть клуб в Серию А (что произошло буквально за один сезон), а не переходить в «Юнайтед».

9 комментариев

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BARCA_10
Он не только вернул Юве в Серию А, но и в ЛЧ а те голы в сезоне 2008/09 в ворота Зенита и Реала просто шикардос
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cruyff_14
Сейчас такое редкость. Есть мешок денег у саудитов, увидев который все клубные традиции вмиг улетучиваются у футболистов.
+6
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juveforzajuve
настоящий Джентльмен, который не бросил свою команду в трудный момент. Спасибо за это ему и тем другим преданным парням.
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Алан Есимсеитов
он не забыл полуфинал лч 1998/99
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juveforzajuve
Ответ Алан Есимсеитов
он не забыл полуфинал лч 1998/99
хороший был полуфинал, особенно в Англии. Но тот МЮ был взрывным, после удачного полуфинала, после 2 голов в первые 11 минут смогли перевернуть игру в свою пользу, как и в финале финала)
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Tiestorzn17
И правильно сделал!
P.S. первая футбольная майка в 95 году на рынке была куплена с его фамилией.
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Муканов Арманбек
Настоящий джентльмен никогда не бросит свою Сеньору в беде!»
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Нефанатик
Тотти, дель Пьеро, Мальдини были имена в итальянском футболе, были конечно и по громче и имена, но всех не перечислишь.
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Tiffozi
Один из пунктов, почему Дель Пьеро мой любимый игрок. На все времена!
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