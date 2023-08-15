9 комментариев

Верность «Юве» сыграла.

Сэр Алекс Фергюсон рассказал, как об Алессандро Дель Пьеро мог оказаться в Манчестере: «После матча против «Ювентуса» в Лиге чемпионов Райан Гиггз и Гэри Невилл попросили меня сделать все возможное, чтобы подписать Дель Пьеро в «Юнайтед», потому что он «разорвал» всю нашу оборону. Я связался с ним, но он отказался даже выслушать мое предложение.

В 2006 году, когда Италия выиграла чемпионат мира и всплыла информация о договорных матчах в Серии А, я снова связался с ним, зная, что он тоже нужен «Реалу». Я был уверен, что на этот раз он в конечном итоге перейдет к нам или в «Реал», поэтому сказал ему: «Алессандро, после стольких лет я все еще хочу тебя видеть в своей команде. Не уезжай в Мадрид, сейчас самое время приехать сюда, в Англию. Ты будешь звездой нашей команды».

Он только рассмеялся и ответил: «Мистер, кажется, у нас уже был этот разговор несколько лет назад. Я тебя очень уважаю, но у «Ювентуса» сейчас проблемы, и я не могу сейчас быть трусом».

Он предпочел остаться в «Ювентусе», чтобы вернуть клуб в Серию А (что произошло буквально за один сезон), а не переходить в «Юнайтед».