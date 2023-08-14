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«Для него это было исполнением мечты». Фернандеш рассказал, почему выступает под №8, — он имеет особое значение для его родного человека

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Бруну Фернандеш пришел в гости на YouTube-канал Sky Sports, чтобы ответить на вопросы, которые фанаты чаще всего ищут в интернете. В ходе интервью полузащитника спросили, почему он на протяжении всей карьеры всегда стремился играть под №8.

«Мой отец, который был футболистом, перестал играть, потому что получил предложение о работе и выбрал обеспечивать семью. Для него моя карьера всегда немного была исполнением его мечты. — объяснил Бруну. — Это тот номер, под которым выступал мой отец, он хотел, чтобы восьмерка стала моей, и я использовал ее с раннего детства.

Со временем он стал моим любимым, потому что это еще и в честь дня моего рождения, я родился 8-го сентября, и я чувствую связь с ним. Мне очень нравится номер 8, да, я даже сделал тату с ним — он вызывает у меня очень много эмоций».

1 комментарий

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Амир Ким
Португалец7
Теперь Португалец8 получается
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