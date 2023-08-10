Экс-игрок «МЮ» и «Ювентуса» стал звездой и вне поля.

После отъезда из Манчестера и Турина француз еще попылил в «Марселе» и «Вест Хэме», а затем завершил карьеру. Тренерство Патриса не увлекло, а вот его яркие комментарии в прессе не давали болельщикам забыть когда-то лучшем левом защитнике мира.

В марте Эвра знатно прошелся по Месси, чем порадовал фанатов его экс-партнера по «МЮ» Криштиану Роналду.

«Я хочу объяснить, почему я каждый раз выбираю Роналду. Дело не в том, что он мой брат, а в том, что я обожаю его за трудолюбие.

Мне кажется, бог просто подарил Месси талант, а Криштиану пришлось работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но ему пришлось пахать. Я просто люблю людей, которые трудятся. В этом плане Роналду – иной уровень.

Если кто-то выбирает Месси, то я пойму это. У нас просто разные критерии. Неправильного ответа здесь нет. Если бы у Месси была рабочая этика Роналду, то он получил бы уже 15 «Золотых мячей». Я люблю трудолюбивых, поэтому выбираю Роналду, а не Месси».

Помимо острот в интервью француз увлекся ведение соцсетей, и дело ему это далось весьма успешно - на данный момент у него почти 13 миллионов подписчиков в инстаграме. Этому способствует весьма эксцентричное поведения Патриса. Недавно от «отжег» под Wu-Tang Clan.

До этого исполнил что-то сюрреалистичное в джакузи - обратили внимание, что на Эвра всегда только один ботинок?

Чуть раньше француз решил попробовать себя в роли своей беременной возлюбленной - в этом деле не обошлось без арбузов.