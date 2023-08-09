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Мечты сбываются! Хейлунд показал список целей, который составил еще в 10 лет

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Пора вычеркнуть последний пункт.

Расмус Хейлунд стал игроком «Юнайтед», исполнив мечту всей своей жизни. Форвард всеми силами способствовал переходу в команду тен Хага, и вот в субботу он вышел на переполненный «Олд Траффорд» в футболке «красных дьяволов».

20-летний Расмус неоднократно говорил, что с самого детства болеет за «Юнайтед» и что всегда мечтал когда-нибудь стать частью этого клуба. Теперь же, выступая на датском телевидении, футболист продемонстрировал, как сильно он этого желал.

На TV2 Sport Хейлунд показал список целей, который он написал в 10 лет по поручению учителя в школе. Пятый пункт гласит: «Моя цель — играть за сборную Дании и за «Манчестер Юнайтед».

Нападающий впервые получил вызов в сборную в 2022 году. С тех пор он уже 6 раз выступал в составе датской команды и забил 6 голов.

Хейлунд также поделился фотографией, на которой он и его младшие братья Эмиль и Оскар запечатлены в футболках «Юнайтед».

Расмусу потребовалось всего 10 лет, чтобы осуществить свои две заветные мечты. Вот у кого надо поучиться стремлению к своим целям.

4 комментария

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Almaz Alybekov
Хоть не будет сомнений на счет с детства за МЮ😅
+11
0
+11
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Ivchev
Молодец, это хорошо. Будет играть за клуб еще и душой, не простым наемником.
+5
0
+5
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Bego Yusupov
классное подписание игрок который будет играть за эмблемму
+2
0
+2
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
у него появилась фотка на спортсе, даже не знаю оперативно или нет
+1
0
+1
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