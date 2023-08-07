Девушка не скрывает свой красоты в соцсетях.

На прошлой неделе Расмус Хейлунд перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав соглашение по схеме «5+1». Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит «Аталанте» за Хейлунда 75+10 млн евро. Вместе с датчанином в Манчестер приедет и его девушка Лаура.

Про нее известно не так много - ей 19, она не является моделью и не выкладывает полуголые фото в сети, что уже является хорошей стартовой характеристикой.

Лаура датчанка, с Расмусом они встречаются уже довольно продолжительное время - девушка даже переехала к возлюбленному в Бергамо.

Лаура ведет насыщенный инстаграм о путешествиях, выкладывая фото с Майорки, Бали и Мальдив.

А иногда просто дурачится на камеру.