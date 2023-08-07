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Знакомьтесь, Лаура Род Сендергор - девушка нового нападающего «МЮ» Расмуса Хейлунда😍

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Девушка не скрывает свой красоты в соцсетях.

На прошлой неделе Расмус Хейлунд перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав соглашение по схеме «5+1». Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит «Аталанте» за Хейлунда 75+10 млн евро. Вместе с датчанином в Манчестер приедет и его девушка Лаура.

Хойлунд и Лаура целуются после того, как он снялся в Норвегии

Про нее известно не так много - ей 19, она не является моделью и не выкладывает полуголые фото в сети, что уже является хорошей стартовой характеристикой.

Лаура делит свое время между родиной и Бергамо.

Лаура датчанка, с Расмусом они встречаются уже довольно продолжительное время - девушка даже переехала к возлюбленному в Бергамо.

Лаура ведет насыщенный инстаграм о путешествиях, выкладывая фото с Майорки, Бали и Мальдив.

А иногда просто дурачится на камеру.

5 комментариев

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Простая симпатичная девушка без чип тюнинга и тд.
+6
0
+6
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Лаура так сильно удлинила себе ноги на фото в зеленом купальнике, что у нее размер стопы получился как минимум 45
+4
0
+4
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Хорошая, настоящая!
+3
0
+3
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Реально хорошенькая
0
0
0
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Ответ ManUtdTeam
Лаура так сильно удлинила себе ноги на фото в зеленом купальнике, что у нее размер стопы получился как минимум 45
кек
0
0
0
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