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«Мне нравится этот менталитет»: Хейлунд рассказал, как него повлиял Роналду

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На MUTV Расмуса Хейлунда спросили о влиянии Криштиану Роналду.

«На вопрос «Кто лучший футболист в мире?» Он [Роналду] просто отвечал: «Я».

Мне нравится этот менталитет, это тот же менталитет, к которому я стремлюсь».

Хейлунд получил возможность встретиться с болельщиками «Манчестер Юнайтед» перед матчем в субботу, когда подопечные Эрика тен Хага встретились с «Лансом» в предсезонном товарищеском матче. 

Маловероятно, что Хейлунд будет в хорошей форме и готов к первому матчу сезона «Юнайтед» против «Вулверхэмптона» 14 августа. У форварда повреждение.

 

2 комментария

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Как же велик Криштиану
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Сколько ж у Рона поклонников 🍻
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