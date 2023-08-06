На MUTV Расмуса Хейлунда спросили о влиянии Криштиану Роналду.

«На вопрос «Кто лучший футболист в мире?» Он [Роналду] просто отвечал: «Я».

Мне нравится этот менталитет, это тот же менталитет, к которому я стремлюсь».

Хейлунд получил возможность встретиться с болельщиками «Манчестер Юнайтед» перед матчем в субботу, когда подопечные Эрика тен Хага встретились с «Лансом» в предсезонном товарищеском матче.

Маловероятно, что Хейлунд будет в хорошей форме и готов к первому матчу сезона «Юнайтед» против «Вулверхэмптона» 14 августа. У форварда повреждение.