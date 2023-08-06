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Фанаты «МЮ» хотят, чтобы Хейлунд отобрал номер партнера, который этого не заслуживает. Расмус еще выбирает

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Расмус Хейлунд до сих пор не получил игровой номер после перехода в «Манчестер Юнайтед».

20-летний нападающий не полностью готов к матчам из-за травмы, поэтому в настоящее время у него нет необходимости в срочном выборе номера. По последним данным, «Ман Юнайтед» хочет дождаться результатов других трансферных переговоров, прежде чем принимать решение.

Пока мы ждем, некоторые болельщики начали обсуждать, какой номер больше подходит Хейлунду. Многие хотят, чтобы он взял 11-й, под которым выступал Мэйсон Гринвуд.

💬 «На самом деле, мне очень нравится Гарначо под №49. Может быть, Гарначо не нравится, в таком случае дайте ему футболку №11, а Хойлунду №17. Он возьмет его, когда Фред уйдет».

💬 «Дайте ему 11!!! Гринвуд не заслуживает такого».

💬 «Надеюсь, Гарначо тоже сменит номер. Надеялся, что он получит 17-й, а Расмус 19-й (если Варан сменит на 4-й)».

💬 «Скорее всего, Фред уходит, и Расмус возьмет 17-й».

💬 «Надеюсь, возьмет№11».

А какой номер вы хотите видеть на спине Расмуса?

6 комментариев

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Тот кто написал что Гринвуд не заслуживает номер 11 явно ничего общего с футболом не имеет и МЮ не заслуживает таких болельщиков!
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-4
+4
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Охууууу ееееть. Что за клоуны там болелы!? Гринвуд не заслуживает !? Дай бог, что бы это палено заиграл на уровне Гринвуда.
+7
-4
+3
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Пока не проявит себя можно любой номер если забьёт больше 20 голов и сделает 10 передач во всех турнирах можно уже думать о номере .
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Ответ SegaYasch
О, ты снова тут как тут, опять наяриваешь на Гринвуда))
дайте этому мистеру шапалак300
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