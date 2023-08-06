7 комментариев

Рафаэль Варан раскритиковал Футбольную Ассоциацию Англии за игнорирование мнений футболистов перед началом нового сезона.

«На прошлой неделе у нас была встреча с FA», — написал Рафаэль Варан в Twitter.

«Они рекомендовали судьям новые правила. Тренеры и игроки мы уже много лет высказываем свои опасения по поводу количества матчей - их слишком много, расписание перегружено, это опасно для физического и психического здоровья игроков».

«Несмотря на наши предыдущие отзывы, теперь они рекомендуют для следующего сезона: более длительные игры, больше интенсивности и меньше эмоций, которые должны проявлять игроки».

«Мы хотим быть в хорошей форме на поле, чтобы на 100% отдаваться нашему клубу и болельщикам. Почему к нашему мнению не прислушиваются?».

Защитник «Манчестер Юнайтед» добавил: «Я чувствую себя очень привилегированным, я занимаюсь любимым делом каждый день, но я считаю, что эти изменения вредят нашей игре».

«Мы хотим быть в лучшей форме, чтобы радовать болельщиков каждую неделю».

«Я считаю важным, чтобы футболисты и тренеры высказывались по этим важным вопросам, поскольку мы хотим защитить игру, которую любим».

Варан сыграл 63 матча за «Манчестер Юнайтед» с момента перехода из «Реала».