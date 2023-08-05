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😱 «Он не дает ничего хорошего за 90 минут». Болельщики «МЮ» просят Тен Хага посадить на скамейку одного игрока

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Диогу Далот Диогу Далот
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Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Футбол Футбол

В своем первом матче на «Олд Траффорд» в новом сезоне «Ман Юнайтед» одержал победу над «Лансом» со счетом 3:1.

В первом тайме «МЮ» уступал в счете, но во втором тайме перевернул игру. Однако некоторые болельщики остались недовольны выступлением Диогу Далота.

Португальского защитника многие упрекают в том, что он сделал плохую передачу, приведшую к голу «Ланса», и не справлялся во всем остальном.

Некоторые болельщики хотят, чтобы он провел старт АПЛ на скамейке.

«Далот вместо Аарона Уан-Биссаки – это проблема в обороне. Аарон должен начать в старте, Далот был хорош только в течение 6 месяцев в «Юнайтед» с момента перехода в этот клуб, после чемпионата мира он был плох и до сих пор остается таким же».

«Тот, кто говорит, что Далот опережает Уан-Биссаку, не понимает футбол, Далот не может дать вам ничего хорошего за 90 минут, давайте будем реалистами... что он сделал сегодня».

«Тен Хаг прислушается к нам и будет выпускать АВБ каждую игру».

«Далот никогда не должен выходить вместо Уан-Биссаки».

«АВБ определенно должен выйти в старте на следующей неделе, но не Далот. Теперь у нас есть нормальная девятка, и это может изменить нашу игру».

«АВБ должен выйти в старте вместо Далота против «Вулвз», пожалуйста».

А кто по-вашему лучше?

11 комментариев

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Тен Хага посадить на скамейку.
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Ответ Nazar Kurtdurdyev
На* подающего защитника, зашитник должен защищать
Далот в отборе ноль и заспину постоянно пускает. Бисака в этом плане лев
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ну по мнению Катари Далот лучший правый литераль всех времён :)
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Обоих на ротацию и брать чёткого типажа
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Что Далот, что Биссака – оба недостаточно хороши. Жаль, что из-за необходимости усиления других позиций нам с этими двумя ещё минимум сезон страдать.
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Один косяк и все. Думаю Далот не плохой защитник.
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Ответ Валерий Фолин
Один умеет подорвать. Другой отбирать. Делема
На* подающего защитника, зашитник должен защищать
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Ответ Валерий Фолин
Один умеет подорвать. Другой отбирать. Делема
с каких пор Далот стал специалистом по подачам? я помню лишь его выстрелы в район левого углового флага
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