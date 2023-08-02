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«Юнайтед» уверен в успехе Хейлунда. Клуб готов выложить за игрока больше £70 млн

Расмус Хейлунд
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«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от завершения трансфера Расмуса Хейлунда из «Аталанты» за £72 млн.

По данным Manchester Evening News, красные дьяволы готовы рискнуть с игроком, поскольку считают его потенциальной звездой.

«Юнайтед» был впечатлен трудовой этикой 20-летнего футболиста, наблюдая за ним по ходу прошлого сезона. Датчанина хотят сделать основным форвардом клуба на ближайшие годы.

Манкунианцы уверены, что у Хейлунда есть все необходимое, чтобы превратиться в «одного из самых смертоносных нападающих в Европе» под руководством Эрика тен Хага.

2 комментария

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удачи, чувак!
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ХопХэйлунд!
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