«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от завершения трансфера Расмуса Хейлунда из «Аталанты» за £72 млн.

По данным Manchester Evening News, красные дьяволы готовы рискнуть с игроком, поскольку считают его потенциальной звездой.

«Юнайтед» был впечатлен трудовой этикой 20-летнего футболиста, наблюдая за ним по ходу прошлого сезона. Датчанина хотят сделать основным форвардом клуба на ближайшие годы.

Манкунианцы уверены, что у Хейлунда есть все необходимое, чтобы превратиться в «одного из самых смертоносных нападающих в Европе» под руководством Эрика тен Хага.