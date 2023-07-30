«Манчестер Юнайтед» намерен составить конкуренцию «Манчестер Сити» за защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

"Сити" сделал защитника своей главной целью, но в последние дни движение застопорилось. Это привлекло внимание «Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» рассматривают Гвардиола как «ценный актив».

"Сити" остается фаворитом, но конкуренция за его подпись будет жесткой, хотя для его покупки потребуется гонорар в размере 86 миллионов фунтов стерлингов.

Кажется маловероятным, что «Юнайтед» согласится потратить такую ​​большую сумму при наличии ограничений финансового фэйр-плей. Клуб подписал контракт с нападающим «Аталанты» Расмусом Хойлундом за 75 миллионов евро плюс еще 10 миллионов евро в виде надбавок.