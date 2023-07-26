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Восходящая звезда «Юнайтед» Кобби Майну получил травму в матче против «Реала». Полузащитник покинул стадион на костылях

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Только бы обошлось.

Юный полузащитник «Юнайтед» Кобби Майну покинул стадион на костылях после поражения от «Реала» (0:2) в предсезонном товарищеском матче.

Майну вышел в стартовом составе вместе с Каземиро и Мэйсоном Маунтом, но был вынужден покинуть поле всего через шесть минут после неудачного столкновения с Родриго. Бразильский вингер начал падать после подката Каземиро и приземлился на Майну, который не успел вовремя отскочить.

После окончания матча Кобби засняли идущим с помощью костылей и в защитном ботинке на левой ноге.

После матча журналисты попросили тен Хага прокомментировать травму Майну, но тренер и сам находился в неведении:

«Я понимаю вопрос, но сразу после игры ничего нельзя сказать. Мы должны подождать, чтобы понять, что это такое. Надеюсь, это окажется не слишком серьезно, и у него будут шансы на скорее восстановление».

Майну произвел большое впечатление на болельщиков во время предсезонки: видео выступления полузащитника против «Арсенала» завирусилась в социальных сетях.

The Telegraph сообщал, что «Юнайтед» в восторге от развития игрока, а тен Хаг намерен использовать его в первой команде в следующем сезоне.

Нам остается только надеяться, что травма окажется несерьезной, и Майну совсем скоро вернется на поле.

1 комментарий

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Bego Yusupov
жаль а у паренька то есть будущее
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0
+2
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