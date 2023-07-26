7 комментариев

Амрабат и Хейлунд практически игроки «Юнайтед». Вот как может выглядеть состав клуба после их прихода
Добавят глубину и расширят выбор.
После трансферов Мэйсона Маунта и Андре Онана этим летом «МЮ» продолжает работать над новыми приобретениями.
По последним данным, полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат и форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд согласовали личные условия с «красными дьяволами».
Эрик тен Хаг понимает, что команда нуждается в усилении, поскольку в следующем сезоне предстоит играть и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.
Варианты состава на сезон-2023/24, предложенные Тен Хагу, включают Амрабата и Хейлунда:
Мало того что пишется откровенный бред про «уже в кармане», левые позиции у игроков и отсутствие некоторых игрок в принципе, так еще и форма на схеме черно-полосатая!
Уважаемый Никита Никулин, у тебя все в порядке? В частности с умением думать?
Я понимаю что про МЮ не так много блогов и тем более с качественным контентом, но неужели настолько все плохо, что можно откровенно **вно выкладывать и делать вид что так и надо. К самим себе-то уважение хотя бы надо уметь.