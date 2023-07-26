United Tweets
Блог

Амрабат и Хейлунд практически игроки «Юнайтед». Вот как может выглядеть состав клуба после их прихода

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Расмус Хейлунд
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Добавят глубину и расширят выбор.

После трансферов Мэйсона Маунта и Андре Онана этим летом «МЮ» продолжает работать над новыми приобретениями.

По последним данным, полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат и форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд согласовали личные условия с «красными дьяволами».

Эрик тен Хаг понимает, что команда нуждается в усилении, поскольку в следующем сезоне предстоит играть и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.

Варианты состава на сезон-2023/24, предложенные Тен Хагу, включают Амрабата и Хейлунда:

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубило
Все не так. 4-3-3, Казимиро опорник, Маунт (левее) и Бруно (правее) выше, справа в обороне Уан Биссака первый выбор, за Рэшем - Гарначо, Санчо с Антони справа на равных.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bego Yusupov
Ответ ДедаДома.нет
Что за Амад!? Может амада!?
Амад Диало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shefi Mamedov
Нужно и топ защитник на Гарри положиться нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Меня одного удивляют постоянные плюсы у таких бредопостов и в целом у этого блога?
Мало того что пишется откровенный бред про «уже в кармане», левые позиции у игроков и отсутствие некоторых игрок в принципе, так еще и форма на схеме черно-полосатая!

Уважаемый Никита Никулин, у тебя все в порядке? В частности с умением думать?
Я понимаю что про МЮ не так много блогов и тем более с качественным контентом, но неужели настолько все плохо, что можно откровенно **вно выкладывать и делать вид что так и надо. К самим себе-то уважение хотя бы надо уметь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Что-то автор уже торопится. Ещё пока нет ни первого, ни второго, а уже составы подбирают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bego Yusupov
Ответ Shefi Mamedov
Нужно и топ защитник на Гарри положиться нельзя
это уже после подписания нападающего а пока он в тени Лисандро и Варана их даже могут подменить Шоу и Линделёф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий