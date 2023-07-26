7 комментариев

Добавят глубину и расширят выбор.

После трансферов Мэйсона Маунта и Андре Онана этим летом «МЮ» продолжает работать над новыми приобретениями.

По последним данным, полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат и форвард «Аталанты» Расмус Хейлунд согласовали личные условия с «красными дьяволами».

Эрик тен Хаг понимает, что команда нуждается в усилении, поскольку в следующем сезоне предстоит играть и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.

Варианты состава на сезон-2023/24, предложенные Тен Хагу, включают Амрабата и Хейлунда: