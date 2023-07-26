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Рэшфорд без колебаний назвал одного футболиста, которому он бы дал пробить пенальти, если бы от этого зависела его жизнь

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«Даже никаких сомнений?»

Маркус Рэшфорд готов доверить Криштиану Роналду пробить пенальти, если от этого будет зависеть его жизнь.

Нападающий дал интервью Гари Невиллу для межсезонного шоу Sky Sports The Overlap на YouTube. В прошлом сезоне Маркус забил 30 голов за «Юнайтед», поэтому экс-защитник задал ему такое же количество вопросов. Один из них касался жизни и смерти.

Невилл спросил Маркуса: «Если бы тебе сказали, что забитый пенальти на 90-й минуте спасет твою жизнь, кого бы ты выбрал для его исполнения?»

Рэшфорд моментально ответил: «Криштиану Роналду».

Ведущий переспросил футболиста: «Даже никаких сомнений?» На что игрок сказал: «Нет. Пенальти, который спасет мою жизнь? Криштиану. 100%».

Маркус навечно запомнил Роналду как великого игрока «Юнайтед», за которым он наблюдал в детстве. Когда речь зашла про футболистов, с которыми Рэшфорду посчастливилось сыграть бок о бок, он тоже в первую очередь упомянул именно португальского форварда.

В этом интервью нападающий «красных дьяволов» впервые показал и объяснил значение своих татуировок, а также назвал двух игроков «Сити» лучшими в АПЛ.

5 комментариев

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Евгений Коростелёв
Я бы доверил Смолову...
+5
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Геннадий Тимченко
в целом удачное интервью - Решфорд не был ограничен фамилиями действующих игроков МЮ, а реально выразил своё мнение
+3
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St.7
Согласен.Роналду действительно один из самых эффективных и хладнокровных пенальтистов.
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Mr_Brown
Гаиска Мендьетта. Нет других вариантов.
+2
-1
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karimALI
Рамосу можно доверить
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