Комментируя свое решение лишить Харри Магуайра капитанской повязки «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг сказал журналистам: «Я выбрал Бруну [Фернандеша], потому что он меня очень вдохновляет.

«Он пример, всегда хочет быть лучшим футболистом, всегда очень усердно работает, чтобы показать свою максимальную производительность, поэтому он является зеркалом для многих игроков.

Он также очень хорошо понимает игру».

Бруну всегда казался неофициальным капитаном клуба, учитывая его страсть, голод и желание побеждать.