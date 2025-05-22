«Он всегда был уверенным». Эксперт по языку тела проанализировал поведение Аморима во время финала ЛЕ

В среду в Бильбао «Манчестер Юнайтед» мог подсластить пилюлю провального сезона, но проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» – 0:1.

Это поражение стало для Аморима 17-м в 41 матче на посту главного тренера «Юнайтед», а его процент побед составляет всего 36,59%, при этом он выиграл лишь 18 игр. Но поражение в среду, несомненно, стало для португальца самым тяжелым, как объяснил эксперт по языку тела, проанализировавший его послематчевое поведение.

По словам аналитика Даррена Стэнтона, Аморим явно находится в «мрачном положении», поскольку его действия после поражения полностью противоречат его обычному поведению.

«В случае с Рубеном Аморимом очень интересен сдвиг в эмоциональной динамике. Он всегда был очень уверенным в себе, очень прямым. В этот момент он стал гораздо более застенчивым. Он не демонстрирует прежнюю уверенность. Когда ему задали вопрос о том, разрешит ли совет директоров ему остаться, он тут же опустил голову, наклонил ее вправо и сложил руки. Это огромный внутренний эмоциональный сдвиг».

«У него, конечно, нет прежнего уровня стойкости и уверенности. Он как бы уменьшил зрительный контакт, наклонив голову вниз и в сторону. Это почти как жест стыда и как будто он не может поверить, что находится в таком положении».

Стэнтон отметил явную разницу между реакцией Аморима на поражение в среду и тем, как он вел себя после многих других поражений в сезоне, заявив, что он дает истинное представление о том, что он чувствует.

«Обычно он очень улыбчивый человек. Если вы посмотрите на его предыдущие пресс-конференции, у него всегда такая лучезарная улыбка. После этого поражения мы не видим ни этой улыбки, ни каких-либо других микровыражений искреннего счастья. Я думаю, что он находится в довольно мрачном состоянии».

«Это довольно резкий контраст с тем базовым поведением, которое мы привыкли видеть, даже после других проигрышей: много жестов с открытыми ладонями, больше оживления, склонность улыбаться. Для меня это его основные черты».

«В целом он демонстрирует признаки искреннего счастья, что можно заметить по линиям смеха на боковых частях его лица. Редко мы видим, как он складывает руки, подтягивается. По сути, с точки зрения эмоций, он не в лучшем состоянии: нет улыбки, нет подлинных признаков счастья. Мы видим эти жесты самоуспокоения, наклоны головы вниз, из-за чего он кажется меньше, чем обычно».

«Все это сильно отличается от его обычного состояния, когда мы привыкли видеть его довольно разговорчивым, улыбающимся и счастливым».