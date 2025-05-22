Неприкасаемых нет. После финала ЛЕ «МЮ» решил выставить на трансфер всех футболистов

Руководство «Манчестер Юнайтед» в лице сэра Джима Рэтклиффа и Омара Беррады надеялось заработать 100 миллионов фунтов за счет участия в Лиге чемпионов. Без этого клуб может пойти на радикальные меры.

По данным Mirror, после поражения в финале Лиги Европы «МЮ» «выслушает предложения по абсолютно каждому игроку».

Ни один игрок не будет «застрахован от продажи», а это значит, что капитан клуба Бруну Фернандеш может быть продан этим летом, чтобы ликвидировать «катастрофическую финансовую дыру».

На 30-летнего Фернандеша претендует саудовский клуб «Аль-Хилаль, но до последнего португалец отклонял такие предложения. Они готовы побить британский трансферный рекорд и заплатить ему около 200 миллионов фунтов за трехлетний контракт.

Тем временем «Юнайтед» активно присматривается к Лиэму Делапу (30 млн фунтов) и Матеусу Кунье (62,5 млн).