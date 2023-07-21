Фернандеш стал капитаном «МЮ». Тен Хаг подробно объяснил, почему из всех кандидатов выбрал именно Бруну.

Наконец, о своей новой роли в команде высказался и сам португалец:

«Конечно, это большая честь. Первый раз я надел капитанскую повязку в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». Я был немного удивлен выбором Сульшера, тогда я сказал ему, что это честь для меня. У меня остались повязка и футболка с той игры, я хотел сохранить их для себя, ведь это нечто особенное.

Это заставляет гордиться, заставляет понять, что ты находишься там, где хотели бы оказаться все – в «Манчестер Юнайтед». Получить шанс носить капитанскую повязку и взять на себя такую ответственность – это огромная честь».

Бруну признался, что с нетерпением ждет первого матча на «Олд Траффорд»:

«Да, это будет особенный момент, потому что официально это будет первый раз, когда я выйду на поле в качестве капитана команды. Здорово добиться этого сейчас. Приходит осознание, что за свою карьеру ты сделал большое дело – стал капитаном одного из величайших клубов в мире».

Как вам настрой Фернандеша?