Тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки. Теперь вести за собой «дьяволов» будет Фернандеш. У тренера было несколько достойных кандидатов на роль капитана «МЮ», но окончательный выбор голландца пал на Бруну.

В беседе с пресс-службой клуба Тен Хаг объяснил, почему решил отдать капитанскую повязку Фернандешу:

«Хорошей команде нужны лидеры в раздевалке и на поле. Лидеры, которые руководят командой, которые строят её, которые контролируют качество игры. Кто-то должен носить капитанскую повязку на руке. Мы выбрали, я выбрал Бруну, потому что он является большим источником вдохновения. Он пример для подражания.

Он всегда хочет быть лучшим, он очень усердно работает, чтобы показать свою максимальную результативность. Он является зеркалом для многих игроков и хорошим связующим звеном в коллективе. Бруну также очень хорош в понимании игры. Очень хорошо, когда у тренера есть такой человек на поле».

Также главный тренер сказал пару слов о Магуайре:

«Мы уважаем Харри, он очень важен для этого состава, для этой команды. И, вы знаете, на его позицию центрального защитника у нас есть четыре игрока. Я говорил о последовательности, и мы знаем, что не сможем добиться результатов с 11 игроками в составе. Поэтому я рад, что у нас есть четыре очень хороших центральных защитника.

Все они нам понадобятся. Харри должен бороться за свое место, как он делал это в прошлом году. У него большой потенциал, поэтому я уверен, что он справится, он будет бороться за свое место, а дальше все зависит от него».

Согласны с мнением Тен Хага? Магуайр способен чем-то помочь «Юнайтед»?