После подписания контракта у него была одна просьба.

Бруну Фернандеш выполнял роль капитана «Юнайтед» практически весь прошлый сезон, но после того, как Эрик тен Хаг вручил ему повязку, его статус стал официальным. Полузащитник был самым очевидным претендентом на эту почетную должность, а исследование журналиста Сэмюэля Лакхерста из Manchester Evening News доказывает, что главный тренер сделал правильный выбор.

Фернандеш стал важным игроком в новую эпоху «Юнайтед» под руководством голландского тренера, он сыграл большую роль в успехе манкунианцев в прошлом сезоне. Бруну выступал в роли капитана 42 матча из 62 возможных в сезоне 2022/23, в том числе в финале обоих национальных кубков.

Ссылаясь на источники в клубе Лакхерст рассказал, что Фернандеш выделялся как лидер с момента присоединения к клубу в январе 2020 года. В свой первый день в Каррингтоне, подписав контракт и приняв участие в традиционной фотосессии, он попросился на тренировочное поле, чтобы он мог как можно лучше подготовиться к своему дебюту против «Вулверхэмптона», который должен был состояться двумя днями позже.

Источники отмечают, что Фернандеш обладает «вдохновляющими качествами» на поле и в раздевалке. А тен Хаг ценит его игровой интеллект и коммуникативные навыки. Также тренеру нравится, что их видение того, как должна выглядеть команда, совпадает: Бруну очень требователен и считает, что «Юнайтед» обязан придерживаться высоких стандартов.

Кроме того, по словам источников, несмотря на то, что Фернандеш теперь официально является капитаном «Юнайтед», в команде есть целая группа лидеров. Рафаэль Варан был капитаном «Юнайтед» в их первых двух предсезонных матчах против «Лидса» и «Лиона», вклад Каземиро также высоко ценится, а с ветеранами команды вроде Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда и Тома Хитона тен Хаг часто консультировался в прошлом сезоне. «Юнайтед» ожидает, что они продолжат поддерживать Бруну в его сложной роли.