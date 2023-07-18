Один воспитанник «МЮ» будет в основной команде с новом сезоне — Тен Хаг его обожает
Кобби Майну собирается остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, потому что Эрик тен Хаг «любит его до безумия».
Этим летом «Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта, чтобы укрепить полузащиту, и Эрик тен Хаг также заинтересован в Софьяне Амрабате.
У «Юнайтед» нет планов отдавать Майну в аренду, поскольку у Тен Хага большие планы на него, и он верит в его способности.
Говорят, что Майну намного опередил график и останется в составе основной команды.
18-летний футболист провел всего три матча за «красных дьяволов».
Он был частью команды, выигравшей Молодежный кубок Англии 2022 года, вместе с Алехандро Гарначо, и в прошлом сезоне выиграл награду Джимми Мерфи «Молодой игрок года».
Верим и надеемся что не повторит судьбу этого любителя стрижек