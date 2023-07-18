Кобби Майну собирается остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, потому что Эрик тен Хаг «любит его до безумия».

Этим летом «Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта, чтобы укрепить полузащиту, и Эрик тен Хаг также заинтересован в Софьяне Амрабате.

У «Юнайтед» нет планов отдавать Майну в аренду, поскольку у Тен Хага большие планы на него, и он верит в его способности.

Говорят, что Майну намного опередил график и останется в составе основной команды.

18-летний футболист провел всего три матча за «красных дьяволов».

Он был частью команды, выигравшей Молодежный кубок Англии 2022 года, вместе с Алехандро Гарначо, и в прошлом сезоне выиграл награду Джимми Мерфи «Молодой игрок года».