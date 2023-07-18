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Один воспитанник «МЮ» будет в основной команде с новом сезоне — Тен Хаг его обожает

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Кобби Майну собирается остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, потому что Эрик тен Хаг «любит его до безумия».

Этим летом «Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта, чтобы укрепить полузащиту, и Эрик тен Хаг также заинтересован в Софьяне Амрабате.

У «Юнайтед» нет планов отдавать Майну в аренду, поскольку у Тен Хага большие планы на него, и он верит в его способности.

Говорят, что Майну намного опередил график и останется в составе основной команды.

18-летний футболист провел всего три матча за «красных дьяволов».

Он был частью команды, выигравшей Молодежный кубок Англии 2022 года, вместе с Алехандро Гарначо, и в прошлом сезоне выиграл награду Джимми Мерфи «Молодой игрок года».

 

5 комментариев

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Александр Стамболцян
Правильно, надо молодежь потягивать.
+3
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acid_25
очень понравился в матче с лидсом ,надо давать время ,хороший игрок будет , надеюсь
+3
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Neron
Ответ Александр Стамболцян
Правильно, надо молодежь потягивать.
Надо! Аароен, Ганнибал и Эмеран может тоже бы хотели подобного шанса! Но аренда с мгновенным возвратом без условий в клубы АПЛ тоже им подойдёт!
+1
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Neron
Ганнибал, да-да, пошёл я в опу!((
0
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Дедушкин самогон
Посмотрел нарезки парня, чем то Погба напоминает манерой движения
Верим и надеемся что не повторит судьбу этого любителя стрижек
0
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