Докладывает Фабрицио Романо.

По словам самого известного эксперта по трансферам, полузащитника «Юнайтед» Бруну Фернандеша пытались заманить в Саудовскую Аравию.

В текущее трансферное окно уже немало именитых игроков решило покинуть Европу, чтобы продолжить свою карьеру на Среднем Востоке: Карим Бензема, Роберто Фирмино, Рубен Невеш и многие другие согласились на крупные предложения от саудовцев.

Однако есть футболисты, которые как минимум пока хотят продолжать бороться за европейские трофеи, и Бруну Фернандеш оказался одним из них.

В интервью YouTube-каналу The United Stand трансферный гуру Романо сказал:

«Несколько месяцев назад, в конце мая, несколько саудовских клубов обратились к Бруну Фернандешу с сумасшедшими предложениями. Ответ Бруну всегда был один и тот же — ни за что. Он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и побеждать в «Манчестер Юнайтед».

Он чувствует, что теперь, наконец, проект «Манчестер Юнайтед» выходит на новый уровень. Он заслуживает того, чтобы быть действительно важным игроком во всех отношениях, включая капитанскую повязку».

Бруну действительно стал ключевым игроком в системе Эрика тен Хага, и он заслужил быть частью обновленной команды, которая стремится бороться за титулы.

Будем надеяться, что он проведет в «Юнайтед» долгие годы.